El pròxim dijous 9 de gener, a les 12.00 hores, en el Saló de Cristall

El cicle musical Els Concerts dels Dijous estrena la temporada 2020 amb l’actuació de la Coral i Rondalla Dr. Waksman, del Centre Especialitzat d’Atenció als Majors Dr. Waksman, el pròxim dijous 9 de gener a les 12.00 hores en el Saló de Cristall de l’Ajuntament de València. Dirigits per Jesús Monleón i Peiró interpretaran un total de 13 peces en la qual serà la seua quarta visita.



Un total de 25 homes i dones (8 de rondalla, 17 de coral) majors de 60 anys, tots i totes usuaris i usuàries del CEAM Dr. Waksman, protagonitzaran el primer d’Els Concerts dels Dijous del 2020. L’entrada és completament gratuïta per als i les qui decidisquen acostar-se fins a les dependències municipals. Del vast repertori que tocaran destaquen les populars Dónde estàs corazón, Un beso y una flor o València, entre altres. Serà la quarta ocasió que la coral visite el Saló de Cristall de l’Ajuntament, on la seua primera vegada va ser al desembre del 2016 en un concert format íntegrament per peces nadalenques que va suposar el tancament de la temporada d’eixe any.



El CEAM Dr. Waksman és un centre especialitzat d’atenció a les persones majors, dependent de la Generalitat, a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (Direcció General de Servicis Socials i Persones en Situació de Dependència).



Adjuntem programa



1. Ai Pep! – Popular de Gaianes – Planes

2. Mi gran noche – Salvatore Adamo

3. La Maredeueta – Manuel Penella

4. Brindemos por nuestro encuentro – Ricardo Ceratto

5. Popurri de boleros – Domínguez – Lara – Cantoral

6. Luna de miel – Rafael de Penagos, Mikis Theodorakis

7. Mujer– Maestro Ibarra

8. El Fallero– José Serrano – Maximiliano Thous

9. Maitechu mía – Francisco Alonso – Emilio González del Castillo

10. Popurri castellonenc – Populares Castellón

11. Dónde estás corazón – L Martínez Serrano – Augusto Pedro Berto

12. Un beso y una flor – José L Armentero – Pablo Herrero

13. València – José Padilla