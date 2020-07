El CIM de Xirivella programa el seu primer concert després de l’estat d’alarma

Connect on Linked in

La Banda Simfònica del Cercle Instructiu Musical (CIM) de Xirivella torna al carrer després del confinament. Dijous que ve 9 de juliol, a les 22.15 hores, oferirà el seu primer concert en obert després de la declaració de l’estat d’alarma. Serà a l’esplanada de l’Ajuntament i les limitacions d’aforament generaran una estranya circumstància: hauran quasi tants intèrprets com públic, un luxe gens habitual per als assistents. «Tenim una certa preocupació davant aquesta nova manera de fer música, amb tanta separació física entre nosaltres», declara Martín García, president del CIM. I és que cal no oblidar que les mesures de distància interpersonal són d’obligat compliment també per a una agrupació musical, acostumada la major sincronització que permet la proximitat.

Xirivella, que hui mateix reprén l’agenda cultural amb un monòleg a duo entre els humoristes Eugeni Alemany i Miki Dkai, espera amb ganes el renàixer de la banda municipal. «Ens fa falta véncer els fantasmes del confinament, burlar la gravetat de la pandèmia amb actes de retrobament i guardant alhora totes les mesures de seguretat», assegura Roberto Romero, regidor de Cultura. El CIM de Xirivella, com la majoria de societats musicals valencianes, ha impulsat les intepretaciones urbanes des dels balcons durant la pandèmia. I aqueix costum, meitat entusiasta meitat metòdica, ha generat el seu propi repertori. En el concert del pròxim dijous, el CIM ha programat alguns dels temes recurrents durant l’estat d’alarma: ‘Resistiré’ del Duo Dinàmic, ‘La vida és bella’ de Nicolai Piovanni o ‘Bella Ciao’ de Tom Stanford.

«El sentit de la música és oferir-la al públic», declara el president Martín García. «Hi ha ansietat per tornar a l’escenari, els intèrprets més joves s’han bolcat amb els seus instruments en les últimes setmanes, estem dissenyant torns constants d’assaig per a garantir les distàncies», assegura satisfet. El cineasta suec Ingmar Bergman va dir al final dels seus dies que «si Déu existia, havia de ser alguna cosa semblança a la música». A Xirivella ningú dubte que dijous que ve la música sonarà a glòria divina.