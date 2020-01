El Circuit Ricardo Tormo celebrarà 14 caps de setmana de carreres en 2020

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Gran Premi de la Comunitat Valenciana tancarà la temporada de MotoGP un any més, i en portem 19 consecutives

Carreres de cotxes, motos, camions i també amb bicicleta o corrent en el calendari del Circuit

El Circuit Ricardo Tormo celebrarà un total de 14 caps de setmana de carreres durant la temporada 2020 amb carreres d’automobilisme i de motociclisme entre les quals destaca com cada any el Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana que tindrà lloc el 15 de novembre a Cheste.



L’activitat començarà en només uns dies amb la celebració del Duatló del Circuit, una carrera a peu i amb bici molt valorada pels especialistes per les seues condicions de seguretat. Després dels entrenaments previs a l’inici de la temporada del mundial de motociclisme, el primer esdeveniment de motor serà la setena edició del Racing Legends.



Ja a la primavera, els dies 25 i 26 d’abril, el pàdoc s’omplirà d’activitat amb el València NASCAR Fest, que enguany inclou la Gran Carrera de Camions de València. El Campionat d’Espanya de Resistència torna amb un cap de setmana complet al Circuit per a l’abril; un mes de maig ple de carreres amb la segona cita del FIM CEV Repsol i l’eSBK a Cheste; al juny l’ambient urbà de la VolRace Summer prendrà el Circuit abans de la primera visita de la Lamera Cup amb els seus xicotets GT de resistència.



Ja a l’estiu, els cotxes del territorial de velocitat i les bicis de les 24 hores Cyclocircuit prendran el relleu fins a l’interautonòmic de motociclisme i el Racing Weekend que inclou les carreres de la Fórmula 4.



A la tardor, com cada any, el Circuit Ricardo Tormo es vestirà de gala per a tancar el FIM CEV Repsol i celebrar la seua prova reina, el Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana, que posarà punt final a la temporada de MotoGP, Moto2, Moto3 i MotoE.



Calendari provisional 2020



12 de gener: Duatló de Cheste

5 i 6 de febrer: Entrenaments Moto2 i Moto3

29 de febrer i 1 de març: Racing Legends

25 i 26 d’abril: València NASCAR Fest

9 i 10 de maig: Campionat d’Espanya de Resistència i Clio Cup

23 i 24 de maig: FIM CEV Repsol

30 i 31 de maig: eSBK Campionat d’Espanya de Superbikes

13 de juny: VolRace Summer

20 i 21 de juny: Lamera Cup

27 i 28 de juny: Campionat de Velocitat de la Comunitat Valenciana

4 i 5 de juliol: 24 hores Cyclo Circuit

12 i 13 de setembre: Campionat Interautonòmic de Velocitat

26 i 27 de setembre: Racing Weekend RFEdA

8 de novembre: FIM CEV Repsol

13 a 15 de novembre: Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana