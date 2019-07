El Club de Gimnàstica Rítmica l’Almara de Burjassot es corona en conjunts i en individual a nivell nacional

Connect on Linked in

El club de Gimnàstica Rítmica l’Almara de Burjassot no deixa de collir èxits. El mes de juny passat, les gimnastes del club burjassotense es van pujar al podi en el Campionat d’Espanya Individual i també en la Copa d’Espanya de Conjunts.

Guiades per les seues entrenadores, Yolanda Andrés i Mar García, les gimnastes de l’Almara van conquistar el Campionat d’Espanya Individual, que es va celebrar del 20 al 23 de juny a Palma de Mallorca. Blanca Rodríguez, de la categoria aleví, es va penjar l’or en la modalitat de mans lliures i es va proclamar campiona d’Espanya. Rodríguez va obtindre, a més, dos bronzes en la final de les 8 millors de pilota i en el concurs general. Alba Justícia i Miriam Guerra van estar també presents en les finals de maça i cintes. Justícia va tornar a casa amb un barallat huité lloc en categoria infantil i Guerra, gimnasta que pertany a l’equip nacional individual, va aconseguir el sisé lloc en la categoria d’honor.

Després d’aconseguir que un or i dos bronzes viatjaren a Burjassot, les gimnastes de l’Almara van continuar preparant-se i entrenant per a la Copa d’Espanya de Conjunts, que es va celebrar a Saragossa, del 28 al 30 de juny. En aquesta competició, el conjunt de primera categoria va aconseguir pujar al tercer escaló del podi i penjar-se el bronze en un inici de temporada que està sent brillant per al club.