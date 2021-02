El Club de Lectura de la Biblioteca de Guadassuar compleix 50 sessions

Sis anys després de la seua estrena en l’octubre de 2015, el Club de Lectura de Guadassuar s’ha consolidat com un projecte sòlid que ha revitalitzat la vida cultural del municipi.

En octubre de 2015, des de la Biblioteca de Guadassuar, es va impulsar una primera trobada en la qual es va plantejar la proposta d’iniciar un Club de Lectura al municipi. Aquesta primera reunió va ser tot un èxit, duplicant les expectatives mínimes per a portar endavant el projecte i decidint el primer llibre que s’anava a llegir per a després ser comentat en col·lectiu. Des d’aquest primer moment, amb una periodicitat mensual, exceptuant els mesos d’estiu, aquesta iniciativa es va consolidar a la localitat amb un sòlid i constant grup de persones que l’han mantingut viva fins a l’actualitat.”Estic molt contenta. Hem aconseguit un grup estable que a poc a poc va creixent”, declara Carme Navarro, coordinadora del club, qui també el descriu com un projecte obert al qual convida a la gent a sumar-se i participar. L’objectiu, més enllà del foment lector, ha sigut i és el de generar un espai en comú a través del qual poder compartir experiències, perspectives i opinions entorn d’una mateixa obra que és experimentada des de múltiples punts de vista. És, en paraules de Teresa Gomis, de la Biblioteca de Guadassuar, “una forma de trobar-se socialment gràcies a la lectura i la cultura que permet a les persones que participen enriquir-se mútuament”. Aquest darrer element de cohesió i encontre ha sigut especialment important, com relata Teresa Gomis, en aquests temps de pandèmia de la COVID-19. “Més concretament, durant el primer confinament, va ser, per a molta gent que va començar ja des del passat abril de 2020 a trobar-se telemàticament, un espai que li va proporcionar ànims i li va permetre desconnectar de la situació parlant amb altres persones de literatura i altres temes”, afegeix Gomis. A més a més, ha servit, com destaca Carme Navarro, per a “promoure potenciar la lectura en valencià i animar a les lectores i lectors a eixir de la seua ‘zona de confort’, obrint per a aquestes persones un ampli ventall de gèneres literaris i autors i autores diferents i més enllà de les seues preferències habituals”. Actualment, amb 50 sessions ja complides i després de sis anys de recorregut, també cal destacar les trobades amb escriptores i escriptors, realitzades al mes d’octubre, que permeten crear un espai de trobada entre les autores i autors de l’obra i les lectores i lectors d’aquesta. En els darrers anys, han visitat Guadassuar personalitats com Vicent Josep Escartí, Martí Domínguez o Xavier Aliaga, entre d’altres. També cal ressaltar les trobades amb altres Clubs de Lectura de la comarca, que el passat juliol de 2020 es reunien en Corbera amb l’escriptora Núria Cadenes per comentar el seu llibre ‘Tota la veritat’. Finalment, la sessió número 50 ha sigut també molt especial, un ‘doble commemoració, en paraules de Carme Navarro, ja que, amb la lectura de l’obra ‘Matèria de Bretanya’, ha format part de les celebracions de l’any Carmelina Sánchez-Cutillas, escriptora de l’any durant el 2020 i el 2021 escollida per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua amb la col·laboració del Col·legi Oficial Bibliotecaris i Documentalistes Comunitat Valenciana. Finalment, Ferran Barberà, des de la Regidoria de Cultura, destaca la Biblioteca de Guadassuar com un referent bibliotecari i rememora el moment quan, ja fa sis anys, es va engegar des del govern municipal aquesta iniciativa que ha perviscut al llarg de tot aquest temps, malgrat tot. “Estic molt content que aquesta activitat s’haja consolidat, perquè crear un espai de confiança en el que parlar de literatura és un goig per als sentits i un luxe de la nostra biblioteca”, declara Barberà, qui també mostra el seu agraïment a Carme Navarro i a Teresa Gomis per la seua dedicació i feina. En la mateixa mesura, Carme Navarro també agraeix “la tasca de la Biblioteca per tot l’esforç fet per tal de continuar endavant amb el club malgrat la pandèmia i les circumstàncies”.