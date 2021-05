El Club de Patinatge de Velocitat aconsegueix 17 medalles en el Campionat Autonòmic celebrat a Paiporta

La competició ha sigut la primera de la disciplina amb públic a escala autonòmica i nacional dins del procés de desescalada

El Club de Patinatge de Velocitat de Paiporta ha aconseguit un total de 17 medalles en el Campionat Autonòmic, celebrat aquest cap de setmana a la localitat de l’Horta Sud. A casa, els patinadors i les patinadores paiportines varen sumar tres medalles d’or, sis de plata i huit de bronze, en un esdeveniment organitzat pel club amb la col·laboració de la Federació, la Regidoria de Joventut i Esports i el Servei Municipal d’Esports (SME).

La competició celebrada a Paiporta ha sigut la primera de la disciplina amb públic a nivell autonòmic i nacional, una vegada ha començat el procés de desescalada en les mesures de seguretat per a frenar contagis de coronavirus.

Les medalles que es varen quedar a Paiporta es repartiren en tres ors en alevins, els tres per a Sara Marí, en les distàncies de 300, 1.500 i 3.000 metres. En categoria infantil, es varen aconseguir quatre bronzes, per a Marina Savelyeva, Irene Ruiz i Carmen Cortijo, que en va aconseguir dos.

En juvenils, Lucía Alapont va sumar la plata en 200, 1.000 i 10.000 metres eliminació, mentre que Pasqual Pons es va fer també amb la plata en 200 metres, 500 metres i 1.000 metres. El propi Pons va sumar altre bronze, en aquest cas, en 10.000 metres eliminació.

Per últim, en categoria júnior va aconseguir els quatre bronzes Eva Villena, en 1.000 metres i 10.000 metres eliminació, i 10.000 metres punts.

El Club de Patinatge de Velocitat de Paiporta no s’atura i aquest cap de setmana es desplaça a Pamplona per a disputar el Campionat d’Espanya de Circuit en les categories aleví, infantil i juvenil.

L’entitat paiportina ha viscut un gran impuls gràcies a la construcció de la nova pista de patinatge de velocitat, sufragada per l’Ajuntament i inaugurada al 2018. La pista, que compleix amb l’estàndard per a acollir competicions d’àmbit autonòmic i nacional, s’ha dotat amb enllumenat, per a facilitar més hores d’entrenament, i recentment s’han inaugurat noves millores, com és el cas de banys per als i les esportistes i el públic assistent als entrenaments i competicions.