El Club de Tir amb Arc d’Almussafes arrasa en el Campionat de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

L’entitat va sumar un total de deu medalles en la convocatòria, que es va disputar en el Pavelló Esportiu de La Pobla de Vallbona.



En la trobada es van entregar també els reconeixements de la Lliga Autonòmica de Sala, en la qual ho socis van conquistar quatre ors, cinc plates i tres bronzes



Setze integrants del Club de Tir amb Arc d’Almussafes van participar el passat cap de setmana en el Campionat de la Comunitat Valenciana d’aquesta disciplina esportiva obtenint excel·lents resultats. Els almussafenys van pujar al podi instal·lat en el Pavelló Poliesportiu de La Pobla de Vallbona, on es va celebrar la convocatòria, fins a en deu ocasions, atés que van aconseguir quatre ors, tres plates i tres bronzes. Durant el cap de setmana també es van entregar els guardons corresponents a la Lliga Autonòmica de Sala, competició en la qual l’entitat es va adjudicar dotze medalles, quatre d’or, cinc de plata i tres de bonze.



Continuen arribant les alegries al Club de Tir amb Arc d’Almussafes. El passat cap de setmana, l’associació va destacar en el Campionat de la Comunitat Valenciana d’aquesta disciplina esportiva, disputat en el Pavelló Esportiu de La Pobla de Vallbona amb la conquesta d’un total de deu medalles: quatre d’or, tres de plata i altres tres de bronze. El primer dia de competició, el dissabte 25 de gener, els almussafenys ja van demostrar el seu gran nivell en categoria sènior després d’aconseguir Vicenta Palacios la victòria i Sonia Almor la segona plaça, totes dues en arc nu.



Però va ser el diumenge 26 quan l’entitat es va convertir pràcticament en fixa sobre el podi. Bea Polo va ser primera en arc compost cadet, mateixa posició que van aconseguir en aquesta categoria però en arc olímpic Julia Galera i el vigent campió d’Espanya, Emi Lucha. La plata i el bronze en infantil se la van adjudicar Enric Moscardó i Mathias Cercel, respectivament, mentre que Yolanda Lucha va ser tercera en júnior i Esther Ortí va igualar la posició en sènior. Finalment, el jove Guillem Iborra va concloure el classificatori en primera posició, però va perdre en l’eliminatòria final en el desempat, aconseguint una merescuda plata.



La convocatòria va servir també com a marc per al lliurament de les medalles de la Lliga Autonòmica de Sala, en la qual novament els almussafenys van arrasar, aquesta vegada amb 12 metalls. Nerea López, que es trobava eixa jornada disputant el classificatori per a l’equip nacional, Vicenta Palacios, Bea Polo i Emi Lucha van véncer en les seues respectives categories i modalitats. Júlia Galera, Yolanda Lucha, Enric Moscardó, José Galera i Carlos Ramón van signar un segon lloc i Esther Ortí, Guillem Iborra i Mathias Cercel un tercer. La junta directiva del club destaca “la imparable progressió dels arquers més xicotets de l’escola, que no tardaran a donar-nos importants resultats”.