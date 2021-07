El Club Gimnàstica Rítmica Roquette es proclama Campió d’Espanya Absoluta de Conjunts

Print This Post

La setmana passada el club Rítmica Roquette Benifaió es va desplaçar a Valladolid amb els equips aleví i júnior per a disputar la primera fase de la Copa d’Espanya Absoluta de Conjunts. El conjunt júnior format per Nerea Pastor, Mar De la Garsa, Marta Ribes, Arancha Ponz, Daniela Argudo i Claudia Vila van pujar pel cap alt alt del podi i es van penjar la medalla d’or proclamant-se Campiones d’Espanya, també en la classificació per autonomies van aconseguir el primer lloc.

En aquesta mateixa competició el conjunt aleví format per Melania Cuadau, Paula Carmona, Chloe Tarrassó, Paula Tormos i Nora Belarte van aconseguir la medalla de bronze i al seu torn es van proclamar campiones d’Espanya per autonomies.

D’altra banda uns dies abans també a Valladolid el club va participar en el campionat d’Espanya individual base on les més xicotetes del club van participar per primera vegada en dita nacional, en categoria prebenjamí la gimnasta Lola Arcis va aconseguir la 6° plaça i diploma nacional, Lucía Alvarez acabe 7° classificada amb diploma nacional i Martina Piles aconseguisc acabar en la 16 posició. En categoria benjamí van competir Ayla Marí i Daniela Lledo que van acabar 26 i 59 respectivament d’un total de 88 gimnastes.