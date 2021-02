El Club Halterofília Alzira va participar l’assemblea general de la Real Federació Espanyola d’Halterofília

Print This Post

L’Assemblea General Extraordinària duta a terme aquest dissabte 13 de febrer, en la seu del Comité Olímpic Espanyol, ha reelegit a Constantino Iglesias com a president de la Real Federació Espanyola d’Halterofília per al període 2021-2024.

Mónica Carrió Esteban va realitzar la presentació de l’acte, per a seguidament cedir-li la paraula al secretari de la RFEH Juan Lama.

Antonio Gordó Martinez component en l’Assemblea com a representant d’entrenadors i Mónica Carrió Esteban en representació del club Halterofília Alzira van comparéixer el dia de la votació per a complir amb la seua obligació com a components de l’Assemblea General.

D’aquesta manera, es tanca el procés electoral de la RFEH que comptava amb dos candidats a president, el reelegit Iglesias i Emilio Estarlik. Finalment, Constantino ha sigut el vencedor amb una gran diferència de vots: 48 vots a favor, 10 en contra i cap abstenció.

Constantino Iglesias complirà el seu segon mandat al capdavant de la RFEH després d’arribar al càrrec en 2016, ha agraït la confiança depositada en ell i ha assegurat que “aquests anys estaran plens de treball, treball i més treball”. Entre els seus principals reptes per a aquesta nova legislatura destaquen:

Implementar mesures de modernització de l’administració federativa.

Treballar per a continuar millorant les nostres competicions nacionals.

Insistir en el suport a clubs, esportistes i entrenadors.

No cessar en l’acompliment de construir una base sòlida d’esportistes joves que alimente a l’equip nacional, amb la fi última de classificar el major nombre d’esportistes per als Jocs Olímpics.

Alejandro Blanco, president del Comité Olímpic Espanyol, va ser present durant part de l’Assemblea i va voler felicitar el reelegit Iglesias i ha volgut fer un repàs dels èxits del nostre esport a nivell internacional i va afirmar que “cap país té una halterofília tan neta com l’espanyola i que aquesta federació representa, igual que unes altres, els valors de les federacions, els esportistes, els entrenadors i els clubs.