El club Malinois Alfafar celebra els seus concursos de canaris de cant

Durant el mes de gener, el club Malinois Alfafar ha acollit el XXVIII Concurs de Caràcter Internacional del club Malinois Alfafar i el XXIII Concurs Social del club Malinois Alfafar.



Tots dos certàmens de canaris de cant Malinois van comptar amb la participació de 34 criadors en el concurs internacional i d’11 criadors en el concurs social.

El club Malinois Alfafar ha organitzat, un any més, els seus concursos de canaris de cant malinois durant aquest mes de gener en el municipi d’Alfafar. El primer d’ells es va celebrar durant els dies 11 i 12 de gener i es tractava del XXVIII Concurs de Caràcter Internacional del Club Malinois en el qual van participar 34 criadors nacionals d’Andalusia, Comunitat de Madrid, Múrcia, Catalunya, Navarra, Castella-la Manxa i Comunitat Valenciana.

En aquest certamen el club alfafarense es va alçar amb el segon i tercer lloc en la categoria d’equips amb Miguel Beltrán i Ramón José Monfort al capdavant respectivament. Durant aquest concurs, els enjudiciaments van ser realitzats per dos jutges de la Federació de Bèlgica KBFK i van comptar amb la inscripció d’un total de 348 ocells.

D’altra banda, el passat 18 de gener va tindre lloc el XXIII Concurs Social en el qual van participar 11 criadors nacionals de la Comunitat Valenciana i de Múrcia i que va comptar amb la inscripció de 78 ocells. En aquest certamen el club Malinois es va alçar amb el segon premi en la categoria d’equips, amb Ramón José Monfort al capdavant, i amb els tres premis de la categoria individual, sent el primer per a Carlos Costa i el segon i tercer per a Monfort.