El Club Yoko-Kan d’Almussafes triomfa en el Open Nacional de Gandia

Bon balanç del Club Yoko-Kan d’Almussafes en l’últim torneig en el qual ha participat. L’associació esportiva va aconseguir destacar en el Open Nacional de Gandia, disputat el passat dissabte 9 de novembre, amb l’adjudicació d’un total de 14 medalles en les modalitats de tatami sport.



Carla Devis, en el que fou el seu debut, Adrián Magraner, Andrea Martínez i Elia Calvo van aconseguir la victorià amb els seus exercicis. En el cas d’Elia Calvo els dos ors van ser en les modalitats de light contact i kick light. Per la seua part, Damián Asins va obtindre la primera posició en dos categories de Pointfight i Dorian Peromingo va arreplegar les seues dos plates en las modalitats de light contact i kick light. La segona posició del podi també va ser per a Laia Navarro. Finalment, Andrea Martínez va firmar un tercer lloc, la mateixa classificació que l’obtinguda por Toni Devis, Aaron García i Alvin Martínez..



Oscar Rodríguez, president de l’entitat i entrenador, es mostra “molt content amb el treball realitzat” i ressalta també l’esforç demostrat per Antoni Ordás i Hugo Perpiñán, els qui van quedar a les portes del podi en quedar en quarta posició.