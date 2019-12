El col·lectiu de majors d’Almussafes es prepara per a les festes amb un taller de motius nadalencs

Print This Post

En l’activitat, que es va desenvolupar durant sis sessions de dues hores i a càrrec d’Araceli Ortiz, van participar 11 dones



Els elements elaborats estan exposats aquesta setmana en la Llar dels Jubilats, espai en el qual s’ha impartit el curs



L’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes va organitzar durant la segona quinzena de novembre un taller de motius nadalencs en el qual van participar un total d’11 persones, totes elles dones. Araceli Ortiz, membre de l’associació, fou l’encarregada d’impartir aquest curs en el qual es van confeccionar diferents elements propis d’aquesta època de l’any, com a centres de taula, boles per a l’arbre o ninots de neu, entre altres objectes.



Les sessions, celebrades els dies 18, 20, 22, 25, 27 i 29 de novembre de 16 a 18 hores en la Llar dels Jubilats, van servir perquè el col·lectiu de majors aprenguera a decorar els seus domicilis de cara al Nadal al mateix temps que es relacionaven amb altres persones i desenvolupaven la seua creativitat i imaginació. El resultat de tot el treball realitzat en el taller pot contemplar-se aquesta setmana en la seu de l’associació, on han quedat exposats els adorns.