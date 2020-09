El col·legi Muntanya-Sión de Torrent aposta pels projectes Erasmus+

Connect on Linked in

Per al col·legi Muntanya-Sión, la formació integral de l’alumnat és essencial i per aquest motiu, des de ja fa uns anys, aposten, entre altres iniciatives, per la participació en projectes de mobilitat europeus dins del programa Erasmus+ tant per part del professorat com per part de l’alumnat.



L’aventura als projectes europeus va començar amb la proposta multilateral Comenius en 2013 juntament amb altres sis països, i des d’aquell any han participat en diverses iniciatives més. Al març de 2016, el col·legi Muntanya-Sión va organitzar, com a entitat d’acolliment, una mobilitat en el marc d’un projecte Erasmus+ KA101 (treball per observació).



A l’estiu de 2016, se’ls va concedir el programa Erasmus+ KA101 sobre “CLIL, aprenentatge cooperatiu, pensament creatiu i cursos de llengua en anglés”. Des de l’any 2018 són coordinadors d’un projecte Erasmus + KA229 que versa sobre la millora del benestar dels estudiants a l’escola. El passat curs 2019-21 haurien d’haver finalitzat aquest treball, però la situació generada pel COVID-19 els ha portat a demanar una extensió de 12 mesos per a finalitzar el projecte com es mereix.



En 2019 els van aprovar dos més. D’una banda, al setembre de 2019, la Unió Europea, a través de l’Agència Nacional SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació), els va concedir el dret de començar l’Erasmus+ KA229 com a socis, denominant “Tackling Early Leaving: Out of the Box Education”, l’objectiu del qual és reduir l’abandó escolar. El col·legi Muntanya-Sión va ser un dels prop de 500 centres escolars de tota Espanya que van aconseguir participar en un programa d’intercanvi. D’altra banda, també els van subvencionar la proposta KA101 que està destinat a la mobilitat de docents per a la seua formació dins de la Unió Europea.



I com no podia ser d’una altra manera, aquest estiu tan peculiar de 2020 també han rebut bones notícies amb l’aprovació de tres nous programes per als pròxims dos cursos escolars. Un d’ells, un projecte KA201 coordinat per un soci de Grècia, per a la formació del professorat; i els altres dos, projectes KA229 com a coordinadors per a mobilitat d’alumnes i professors.