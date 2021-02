Connect on Linked in

Tres artistes locals creen un mural per al centre protagonitzat pel Castell d’Alaquàs, l’ombú del pati i cent peces que recorden els dies en què el centre va estar tancat a conseqüència de la Covid-19

El col·legi públic Sanchis Almiñano d’Alaquàs compleix enguany el seu 40 aniversari, una data molt especial i important per al què és un dels col·legis públics d’educació infantil i primària amb més història del municipi. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, s’ha desplaçat hui al centre escolar per a visitar el mural i felicitar el seu director, Gregorio García i tota la comunitat educativa pel treball realitzat durant tots aquests anys.

Per a commmemorar aquesta fita, i donat que la situació generada per la pandèmia no permés celebrat aquesta fet com es mereix, el centre ha decidit recordar aquesta data amb la creació d’un nou mural representatiu que ja es pot contemplar en la façana principal d’entrada del centre. Es tracta d’una iniciativa del claustre del personal docent i del propi Consell Escolar sorgida per tal de substuir el panell que figurava des del moment de la creació del centre per tal de dissenyar un actual en què estiguera representada no sols l’escola sinó també el seu entorn i la situació viscuda.

Per això, en el mural destaquen tres elements fonamentals. Per una banda, el Castell d’Alaquàs, símbol del municipi. Per altra, l’ombú o bellaombra, l’arbre que hi ha al pati del col·legi des dels seus inicis amb les seus fulles en volum sobre una superfície que simula els camps d’Alaquàs amb el color rogent de la terra i amb el nom del centre en relleu. I d’altra, cent peces de gres blanc, una per cada dia en què el centre ha estat tancat com a conseqüència de la COVID-19. En una d’aquestes rajoles figura també l’any 2020 per tal de deixar constància per al futur d’aquest any.

Per a la seua elaboració, des del centre es va contactar amb l’artista plàstica local Carmen Mateu. Després d’una primera entrevista es va decidir realitzar el mural amb fang per tal d’arrelar-lo amb la tradició d’Alaquàs de fabricar perols. Per tal de realitzar el disseny es van posar en contacte amb la dissenyadora gràfica Laura López i amb la ceramista Carmen Carot, també d’Alaquàs. Després de diverses reunions amb les tres artistes locals i una comissió del centre es va presentar un disseny en paper que va agradar tota la comunitat educativa representada al Consell Escolar i ha que s’ha fet realitat a poc a poc.

El col·legi públic Sanchis Almiñano va nàixer en el curs 1979-1980 amb una oferta educativa molt completa per a l’alumnat de preescolar i i d’educació general bàsica. Des dels seus inicis ha sigut un centre escolar de referència per a la zona on està ubicat i des de sempre ha comptat amb gran demanda per la seua qualitat educativa. Vora 500 alumnes estudien cada any en aquest centre que compta actualment amb tota l’oferta d’infantil i primaria necessària.

Aquest col·legi porta el nom del mestre Sanchis Almiñano, alcalde d’Alaquàs durant la dictadura de Primo de Rivera i mestre també a Alaquàs a finals del segle XIX i principi del segle XX. Un enamorat de l’ensenyament que escrivia també als periòdics i revistes de l’època i que va ser molt recordat entre l’alumnat d’Alaquàs.