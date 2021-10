El comerç d’Alginet aprén a vendre a través del Marketplace de la Ribera de Xúquer

Print This Post

Hui 6 d’octubre, a les 8.30 del matí arrancava un taller pràctic per a aprendre a vendre per internet a la Ribera de Xúquer a través de la plataforma de Marketplace.

Una eina gratuïta que està a la disposició de les empreses i comerços de la comarca per a vendre en línia, no sols en l’àmbit comarcal, sinó també en els àmbits nacional i internacional.



L’objectiu d’aquesta plataforma és ajudar a augmentar els ingressos i la notorietat de marca del comerç local.



El taller impartit “té com a objectiu impulsar les vendes del comerç local, tan afectat durant aquesta crisi, i que els comerços accedisquen d’una forma més fàcil i ràpida al món en línia”, explicava una de les responsables.



Un projecte impulsat per la Mancomunitat de la Ribera Alta, a través de la Xarxa AFIC (Agents per al Foment de la Innovació Comercial) i amb la subvenció de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i secundat per l’Ajuntament d’Alginet a través de la regidoria de Comerç.