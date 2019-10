El comerç de Carcaixent organitza una campanya de promoció per a Halloween

Connect on Linked in

La Regidoria de Comerç i eb Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència han col·laborat en el disseny de la iniciativa



Amb motiu de la festivitat de Halloween, diverses entitats comercials de Carcaixent en col·laboració amb la Regidoria de Comerç i el Consell Municipal d’Infància i Adolescència han organitzat diverses iniciatives promocionals al voltant del dia 31 d’octubre dins de la campanya “Ací no hi ha truc, hi ha tracte” per posar en valor la proximitat del tracte del comerç local.

22 establiments comercials s’han sumat a la campanya i durant tota la setmana vinent tindran els aparadors decorats amb motius relacionats amb esta celebració. El dia 31 tindran lloc les activitats centrals. Des de les 18:00 hores els xiquets i les xiquetes podran disfressar-se i passar pels comerços participants on se’ls repartiran caramels i llepolies. Per la nit, a les 23:00 hores l’associació Conti-Go organitza en la Penya Esportiva una festa de Halloween i un concurs de disfresses per a majors de 16 anys. Les activitats continuaran el dissabte 2 de novembre amb un taller de galetes al Mercat Municipal a càrrec de Dolces Temptacions.

Els comerços participants tindran un adhesiu a les seues portes que els identifica com a participants i s’ha repartit en els centres escolars uns mapes amb un recorregut per a que els xiquets i xiquetes puguen fer la seua ruta. Com han assenyalat des de la Regidoria de Comerç, l’objectiu de la campanya és mostrar el caràcter «amic i proper» que té el comerç local obrint les seues portes i fer-lo visible com a element diferenciador d’altres models comercials.

Una part novedosa d’esta campanya és la implicació i participació del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència, òrgan màxim de participació democràtica dels xiquets, xiquetes i adolescents de la nostra localitat, que ha aportat idees per al disseny de les activitats. A més, els i les components del consell seran qui avaluen els aparadors, les disfresses de comerciants i el desenvolupament de les diferents propostes per tal de poder trasmetre als comerços les seues impressions i les oportunitats de millora de cara a la pròxima campanya.