El comissari d’Aigües de la CHX visita el Magre al seu pas per Carlet.

El comissari d’Aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, ha visitat hui Carlet. Una visita que s’ha concretat en un passejada pel llit del riu acompanyat dels tècnics de l’entitat responsable del riu. In situ han pogut comprovar la situació del riu per a estudiar la viabilitat de la restauració paisatgística plantejada des de l’Ajuntament de Carlet per tal de recuperar-lo. Recordem que l’Ajuntament de Carlet va presentar l’any passat un estudi de viabilitat per tal d’integrar el Magre en l’espai urbà que planteja no donar l’esquena al riu sinó donar-li visibilitat. Un projecte a llarg termini que implica totes les administracions, Ajuntament, Conselleria i també la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Des de la Confederació s’han compromés a estudiar actuacions per a millorar la situació del riu al seu pas per Carlet.



La visita ha estat motivada per l’existència d’un expedient sancionador contra l’Ajuntament de Carlet, obert en 2005, a causa d’una actuació a finals dels anys 90 i que encara cueja. En aquells anys, l’Ajuntament va dipositar diversos muntons d’enderrocs al llit del riu. Una situació que va ser denunciada per la Confederació Hidrogràfica i que ara l’Ajuntament haurà de solucionar després de 20 anys llevant estos enderrocs i restaurant la zona per a evitar així una sanció econòmica a les arques municipals.



L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, s’ha mostrat esperançada perquè la visita del comissari d’Aigües a Carlet servisca per «donar una empenta al projecte per a millorar la façana fluvial de Carlet i restaurar el bosc de ribera».