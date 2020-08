El comité executiu provincial del PP de València defineix l’organigrama en la seua primera reunió després de l’elecció de Vicente Mompó com a president

Print This Post

Mompó fixa «la recuperació de les institucions» com una prioritat en l’horitzó de 2023 per a «millorar les condicions de vida» dels valencians

El comité executiu provincial del PP de València s’ha reunit per primera vegada des que Vicente Mompó fóra elegit president en el Congrés celebrat el passat 25 de juliol a València amb més del 98% dels vots de suports a la seua candidatura.

En aquesta trobada s’ha definit l’organigrama del partit a nivell provincial que serà l’encarregat de dirigir els destins de la formació popular en els pròxims anys. El president provincial ha explicat que l’objectiu és «recuperar les institucions en les eleccions de 2023 per a millorar la qualitat de vida dels valencians i que tots tinguen els mateixos drets».

Mompó ha assegurat que «revitalitzarem la vida interna del partit ara que ja hi ha una estructura estable i a preparar-lo perquè siguem una alternativa de govern real en els 266 municipis de la província com sempre hem sigut per als valencians».

El president provincial ha confirmat, després d’aprovar-se en la votació per unanimitat, l’equip que li acompanyarà en el partit en les diferents tasques i nivells establits. Així, Elena Bastidas serà la secretària general, mentre que Carlos Gil i José Vicente Anaya exerciran com a coordinadors generals.

Pepe Todolí serà el sotssecretari d’Organització, mentre que Reme Mazzolari dirigirà la sotssecretaria de Política Territorial i Víctor Soler serà el sotssecretari de Comunicació.

Ana Gil serà la sotssecretària de Polítiques Socials i Salvi Pardo dirigirà la d’Innovació i Sostenibilitat. Ernesto Fernández serà el sotssecretari d’Estudis i Programes, mentre que Mercedes Pastor s’encarregarà de la sotssecretaria de Relacions Institucionals; Ruth Sánchez de la sotssecretaria de Despoblació i Marcial Díaz de la de Formació.

Juan Giner presidirà el comité Electoral; Álex Gallego dirigirà el comité d’Ètica i Paco Teruel serà l’encarregat de la Tresoreria del partit.

Altres càrrecs que han sigut confirmats en l’organigrama són els de Ximo Segarra com a president del comité assessor de Presidència; Fernando de Rosa dirigirà l’Oficina Parlamentària; Juan Ramón Adsuara l’Oficina d’Innovació; Javier Montero dirigirà el comité Estratègia Política; María José Catalá presidirà el comité d’Alcaldes i Portaveus i Modest Martínez estarà al càrrec de l’oficina del Valedor de l’Afiliat i Simpatitzant.

Mompó a més ha designat en el contingent al qual té dret el president a Susana Camarero, Juan Ramón Adsuara i Esteban González Pons.

Quant a la resta de l’organigrama integrat per secretaris d’àrea i vocals, Mompó ha anunciat que s’anirà definint al llarg del present mes d’agost per a començar el nou curs polític amb l’estructura i definició de responsabilitats totalment establida.