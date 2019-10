El compositor José Salvador González, l’empresari Miguel Martí Medina i la mediadora social Flor Hoyos, Premis Castell d’Alaquàs 2019

Print This Post

Es es compleix la setena edició d’aquestos guardons promoguts per l’Ajuntament d’Alaquàs que van nàixer amb l’objectiu de commemorar la data històrica del 9 d’Octubre i premiar l’esforç i el treball de la ciutadania

Ahir 3 d’octubre es celebrava al Claustre del Castell una nova edició dels Premis “Castell d’Alaquàs”, una iniciativa que l’Ajuntament del municipi va posar en marxa per commemorar la data històrica del 9 d’octubre i premiar, al mateix temps, l’esforç i el treball de la ciutadania; dels alaquasers i alaquaseres que han tingut especial rellevància i transcendència.

Els premis d’aquesta setena edició han recaigut enguany, a la categoria d’Arts, en el compositor José Salvador González, categoria Emprenedor en l’empresari Miguel Martí Medina i, a la modalitat Humanitats, en la mediadora social Flor Hoyos Alarte.

Durant la celebració de la cita, l’escenari va estar presidit per l’Alcalde d’Alaquàs Toni Saura i el Regidor de Cultura Fran Evangelista que van procedir al lliurament dels guardons. A més de la Vicesecretaria de l’Ajuntament d’Alaquàs i el jurat d’aquesta nova edició.

El Quartet de Clarinets de la Unió Musical d’Alaquàs va ser l’encarregat de posar la nota musical a la vetlada, amb la interpretació de quatre peces que van servir com introducció per a la presentació d’aquesta nova edició del “Premis Castell d’Alaquàs”.

Categoria Arts

Pel que fa a la categoria d’Arts, ha sigut reconeguda enguany la trajectòria de José Salvador González Moreno. Nascut a l’Alqueria de la Comptessa, la seua relació amb Alaquàs començà només acabar els seus estudis superiors a Madrid.

A la dècada dels anys 80 José Salvador González començà sent professor de trombó a la “Unió Alaquasense Musical”; dues dècades que han donat per a molt, ja que ha donat forma a una desena de peces que ha estrenat la formació musical, entre elles l’obra simfònica “La Fulla de Malva”, composta expressament per a l’acte inaugural del Centenari de la declaració del Castell d’Alaquàs com a Monument Històric Artístic.

Durant 2019 també va composar juntament amb Enric Parreño i lletra de MºJesús Caballer la melodia per a cors i orquestra ‘’El meu poble té un Castell’’, per a la cloenda del Centenari. Durant la seua trajectòria professional José Salvador González ha donat forma a pasdobles, obertures per a la commemoració del 65 aniversari de la UMA, adaptacions i creacions de CD’s amb solistes de reconegut prestigi internacional.

Categoria Ciència i Tecnologia, Emprenedor

A la categoria de Ciència, Tecnologia i emprenedoria s’ha volgut destacar la figura d’Ángel Miguel Martí Medina, qui va ser president de SAFTA i històric president de l’Agrupació Comarcal d’Empresaris, actualment ACE Alaquas-Aldaia. Va tindre eixa responsabilitat durant 15 exercicis al llarg de 30 anys, liderant una associació amb una clara vocació de prestar serveis de qualitat a l’empresariat, mitjançant un cos tècnic de persones professionals i preparades.

La figura de Martí Medina va ser fonamental en dos moments amb posterioritat en la trajectòria de l’ACE: per una banda per la fusió amb l’agrupació empresarial d’Aldaia el que va permetre convertir-se en un col•lectiu més potent. I per una altra banda, la construcció del Centre de Desenvolupament Empresarial, ubicat al polígon dels Mollons, seu d’un col•lectiu industrial amb un model propi de gestió. Xerrades, conferencies, cursos i tallers de formació integren cada dia la seua programació.

A mitjan dels anys 90, Martí Medina va impulsar també la creació de la primera federació de polígons, un projecte que amb posterioritat esdevindria l’actual Fepeval, que va ser presidida per Martí Medina durant una legislatura a partir de 2003.

Categoria Humanitats

A la categoria Humanitats i Esports, Ciències Socials i Solidaritat s’ha reconegut enguany la tasca realitzada per Flor Hoyos Alarte, per ser pionera en dues disciplines tan importants com són la mediació i l’educació social.

Nascuda a Alaquàs, Flor ha dedicat la seua vida professional a defensar els drets dels menors, a millorar les condicions de moltes xiquetes i xiquets i de les seues famílies, a desenvolupar un pla de treball amb la infància de forma pionera.

Durant una dècada va presidir l’Associació Estatal d’Educadors Socials per tal de transformar les associacions en col•legis professionals. Com a coordinadora i professora del postgrau de la Universitat de València ha format els seus companys, mestres en mediació i ha implantat en desenes d’instituts i centres escolars la mediació com a resolució de conflictes, sempre sense oblidar el seu important treball de mediació ací en el seu poble. Actualment Flor Hoyos Alarte exerceix la seua tasca dins d’un Equip Especialitzat d’lntervenció Infància i Adolescència (a l’Ajuntament d’Alaquas).

En 2011 va rebre el guardó Creu de Plata de l’Ordre Civil de la Solidaritat pel seu treball en la mediació familiar i escolar.