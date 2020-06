El Consell acorda mesures de prevenció enfront de la COVID-19 en la Comunitat davant la fi de l’estat d’alarma

Connect on Linked in

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha comparegut en roda de premsa després de la reunió setmanal del Govern valencià.

Ha explicat les mesures que adoptarà el Consell, una vegada s’alce l’estat d’alarma, amb l’objectiu d’assegurar que les activitats en les quals es puga produir una major possibilitat de transmissió de la malaltia es desenvolupen en condicions que permeten controlar el risc.



D’altra banda, el Consell també ha aprovat una sèrie d’iniciatives de les diferents conselleries per a fer front a la COVID-19 en diferents sectors, per un import superior a 10,4 milions d’euros.

Per part seua, Turisme Comunitat Valenciana ha contractat la instal·lació de passarel·les desmuntables, rígides i amb un ample especial, per un pressupost de 1,2 milions d’euros, per a garantir el distanciament mínim de dos metres en els accessos a les platges valencianes, dins de les recomanacions sorgides per l’evolució de la pandèmia del coronavirus.