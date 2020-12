El Consell aposta per la formació per a l’ocupació per a afrontar amb èxit el repte de la digitalització

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Destaca que el pressupost destinat a formació professional per a l’ocupació aconsegueix els 168 milions d’euros en 2021, la qual cosa suposa un increment del 17%



El president de la Generalitat, Ximo Puig ha clausurat la jornada sobre Formació Professional per a l’ocupació, organitzada per Labora Formació de Catarroja.

A l’acte ha assistit també el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent.

Puig, ha destacat l’aposta del Consell per una formació per a l’ocupació capaç de fer front amb èxit al repte de la digitalització com a manera de millorar les possibilitats d’inserció laboral de les persones joves i del conjunt de la ciutadania.

El cap del Consell ha assegurat en aquest sentit que la Generalitat està realitzant un esforç important en polítiques de formació per a l’ocupació, per a ajudar a treballadors i treballadores i a persones desocupades a reciclar-se i a adquirir noves competències. S’ha referit en aquest sentit al fet que en 2021 el pressupost per a FP en Labora contempla 168 milions d’euros, és a dir, un 17% més que enguany.

A més Ximo Puig ha visitat el sistema de simulació LABi 4.0, presentat pel CIPFP de Catarroja, que ha qualificat de “sistema pioner en la formació per a l’ocupació a Espanya”