El Consell aprova la declaració d’emergència de la contractació del val-beca menjador fins al final del curs

Les tres emissions del val-beca menjador quinzenal per a 59.000 alumnes sumen una inversió d’11.132.760 euros







El Ple del Consell ha aprovat la declaració d’emergència de l’execució del subministrament d’aliments per a garantir el servei de menjador als prop de 59.000 alumnes beneficiaris del 100 % de la beca menjador per motius de renda, per estar escolaritzats en col·legis d’educació especial o per ser víctimes de violència de gènere.



En el marc de la situació d’absoluta excepcionalitat produïda per l’emergència sanitària de la COVID-19, amb les restriccions i limitacions a la mobilitat per la declaració de l’estat d’alarma, s’ha considerat que l’opció més viable per a materialitzar de manera efectiva el dret bàsic d’alimentació és la de distribuir un sistema de vals o bons que els beneficiaris de l’ajuda puguen canviar en els supermercats per productes d’alimentació bàsica.



Els bons o vals de descompte que s’han d’entregar tenen un valor de 60 euros, a raó de 4 € per dia de menjador. Durant el període de vigència d’aquest contracte amb la cooperativa valenciana de distribució alimentària Consum, es faran 3 edicions successives de vals per a cadascuna de les persones beneficiàries de la beca menjador, cobrint cada edició 15 dies lectius durant els quals s’hauria d’haver rebut el servei de menjador.



El contracte de subministrament està subordinat a la subsistència de la suspensió de les classes i del servei de menjador. Si durant el període de vigència del contracte es restablira la docència presencial i l’esmentat servei de menjador, l’emissió dels vals restants es faria pels dies exactes en què no hi haja servei de menjador. L’import estimat del contracte és d’11.132.760,00 euros, IVA inclòs.