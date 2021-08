El Consell aprova l’avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic que garanteix una transició ordenada cap a una economia eficient fent ús de recursos

Connect on Linked in

El Consell ha aprovat l’avantprojecte de Llei del Canvi Climàtic i Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana, que defineix el marc legislatiu per a garantir la transició ordenada cap a una economia eficient en l’ús de recursos.

Referent a això, la vicepresidenta ha posat l’accent que “no hi ha cap dubte que la principal causa del calfament global són les emissions d’efecte d’hivernacle produïdes per diferents activitats humanes derivades del nostre model de societat, com la producció industrial, la generació d’energia elèctrica mitjançant fonts no renovables o l’ús de combustibles fòssils”.

La nova llei es fixa en les característiques del territori valencià en matèria de consum, combustibles, recursos naturals i oportunitats a l’abast per a definir estratègies adaptades de lluita contra al calfament global entorn de quatre eixos: energia; urbanisme i territori, mobilitat i fiscalitat verda.