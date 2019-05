El Consell aprova un conveni per millorar les instal·lacions de les entitats de gestió de residus.

Connect on Linked in

El pressupost global ascendeix a 2.185.000 euros.

El Consell ha aprovat un conveni tipus de col·laboració entre la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i les entitats encarregades de la gestió de residus per a la millora de les instal·lacions, amb un pressupost global de quasi 2 milions 200 mil euros.

D’aquesta manera, les entitats responsables de les tretze àrees de gestió realitzaran les següents millores: adquisició d’equipament, maquinària i infraestructures per a la millora de la gestió de residus; adequació o construcció d’instal·lacions de tractament, transferència o eliminació per a la millora de recollida selectiva; i la instal·lació de contenidors de matèria orgànica, entre altres mesures.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha destacat que aquestes inversions “permeten avançar en el camí cap a un nou model valencià de gestió de residus, d’acord amb les opcions de gestió predominants segons les directrius europees”, la qual cosa es materialitza en quatre pilars bàsics: prevenció en la generació, reducció en origen, preparació per a la reutilització i reciclatge de qualitat.

Segons ha explicat la vicepresidenta, l’acord, que està dotat amb un pressupost de 800.000 euros per a enguany, permetrà la realització d’activitats de sensibilització i informació i promoció internacional, així com unes altres de “especial interés per a les pimes per a millorar la seua presència i competitivitat en mercats de l’exterior”