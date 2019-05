El Consell autoritza un acord marc per al subministrament de medicaments per al tractament de fibrosi pulmonar idiopàtica

Connect on Linked in

El valor estimat de l’acord marc és de 22.306,560,48 euros, IVA exclòs

El Ple del Consell ha autoritzat un acord marc per al subministrament de medicaments d’ús humà per al tractament de fibrosi pulmonar idiopàtica amb destinació als centres dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

En concret, es tracta dels medicaments d’ús humà Pirfenidona i Nintedanib per al tractament de la fibrosi pulmonar idiopàtica en comprimits i càpsules en diferents dosis (medicaments inclosos dins de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut).

L’acord marc suposa la selecció d’empreses que subministraran els medicaments, la fixació de preus i establiment de les bases que regiran els contractes de subministraments.

Amb posterioritat, en una segona fase, es procedirà a l’adjudicació per lot (existeixen quatre lots en aquest acord) dels contractes basats en aquest acord marc entre aqueixes empreses seleccionades.

La durada de l’acord marc és de quatre anys i està previst el seu començament per a 2019. Per part seua, la durada de cada contracte basat en aquest acord marc és de dos anys sense possibilitat de pròrroga.

Si bé existeix la possibilitat de modificació del contracte, per un import de fins al 20% de l’import de licitació quan les necessitats reals siguen superiors a les estimades inicialment, per variació en el nombre de pacients del sistema sanitari públic susceptibles de necessitar aquest tipus de medicaments.

Aquesta licitació s’inclou en el pla d’actuació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a incrementar el percentatge de productes de compra centralitzada des del 18% actual fins al 40%, amb l’objectiu no solament d’obtindre millors preus (l’estalvi estimat de les compres realitzades per la Central de Compres oscil·la entre un 15% i un 20%, en funció del producte), sinó, sobretot, per a obtindre els productes de major qualitat, i una major equitat i eficiència en les compres públiques, a més del complir amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

Valor estimat de l’acord marc

El valor estimat de l’acord marc és de 22.306,560, 48 euros, IVA exclòs, corresponent un total de 18.588.800,40 a l’import dels contractes i 3.717.760.08 a l’import de modificació previst (20%).

Els beneficiaris d’aquest acord marc són, d’una banda, els centres sanitaris dependents de la conselleria, les empreses licitadores que, en participar en convocatòries centralitzades, poden accedir a majors oportunitats de negoci en un únic procediment i, en definitiva, les persones usuàries finals, tant professionals com pacients, que accedeixen als productes de major qualitat en el mercat.