El Consell de la Infància de Picassent celebra la seua reunió respectant el confinament

Tot i l’estat d’alarma, el Consell de la Infància continua la seua activitat procurant pel benestar dels xiquets i les xiquetes de Picassent. Així, el Consell s’ha reunit per via telemàtica per continuar reflexionant i fent propostes per aconseguir un municipi més adaptat a les seues necessitats.



El Consell de la Infància es va reunir el passat dijous 30 d’abril per seguir vetllant pels interessos de la població infantil de Picassent. A pesar del confinament, els 18 xiquets i xiquetes del Consell no han volgut faltar a la seua cita mensual i continuen molt motivats, treballant i participant amb les seues propostes de millora i també amb aquelles que arriben des d’Unicef.



Entre les iniciatives que sorgiren de la reunió cal destacar que els membres del Consell, conscients de la dificultat que tenen ara d’interactuar amb la població infantil, degut al confinament, proposaren la creació d’una bústia virtual, una adreça de correu electrònic vinculada al de Infància, en la qual, els escolars poden deixar els seus suggeriments i peticions, d’esta manera arribaran al Consell on es valoraran i es faran arribar a l’Ajuntament aquelles més oportunes.



“Els membres del Consell estan molt contents de seguir representant als menuts i les menudes de Picassent i els conviden a participar de tot allò que es proposa per a ells i elles des de la Regidoria d’Infància. Estigueu tots i totes ben atents perquè ens tenen preparades moltes més sorpreses”, afirma la regidora d’Infància, Raquel Hervás.



Picassent és Ciutat Amiga de la Infància des de l’any 2018, guardó que reben aquelles localitats compromeses amb la promoció dels drets de la infància a les seues polítiques municipals. “Amb el Consell de la Infància es pretén que els xiquets i les xiquetes experimenten la presa de contacte amb el procés participatiu de la democràcia, i a més també volem que aporten la seua visió i creen consciència sobre les problemàtiques actuals.”, conclou l’alcaldessa, Conxa García.