El Consell de la Joventut de Carcaixent actualitza la seua imatge i referma el seu compromís amb la ciutadania jove

El Consell de la Joventut ha iniciat una campanya per informar del seu funcionament i fomentar l’associacionisme



El Consell de la Joventut de Carcaixent ha renovat la seua imatge corporativa i ha iniciat un campanya informativa per fomentar l’associacionisme juvenil i la seua participació dins de l’entitat. És una de les accions duta a terme per l’actual Comissió Permanent que està treballant amb l’objectiu de posicionar en Consell com a referent de tota la joventut de Carcaixent i convertir-lo en un veritable agent de dinamització i empoderament de la societat jove.

La nova imatge corporativa ha estat creada per la carcaixentina Claudia Escandell i busca donar una visió més dinàmica i actualitzada de l’entitat al temps que pretén representar l’associacionisme i la participació de les i els joves. Entre les novetats més significatives és el canvi del color blau corporatiu pel morat, color que predomina en totes les aplicacions del nou disseny.

Un dels objectius de l’actual comissió permanent és realitzar accions per tal de donar-li visibilitat al Consell, explicar què és i quines són les seues funcions. Així, s’han editat uns fullets informatius en el que s’explica el funcionament d’este òrgan de representació i les accions que es duen a terme amb la finalitat donar-lo a conèixer i animar a la població jove a associar-se i participar activament en ell.



Activitats per a totes i tots

Altra de les línies de treball que s’estan duent a terme és l’organització d’iniciatives que siguen d’utilitat tant per a les associacions membre com el jovent no associa’t. Una de les últimes activitats realitzades pel Consell de la Joventut és un concurs i exposició fotogràfica sobre els paisatges naturals de Carcaixent que ha comptat amb un gran èxit de participació i que es podrà visitar fins al 15 de novembre al Palau de la Marquesa.

Per a este diumenge des del Consell de la Joventut s’ha preparat una nova edició de la Trobada Jove, on entitats i associacions locals exposaran al Passeig la seua feina i oferiran tallers i entreteniment per a tots els públics. Abans, el dijous 14, han organitzat un tàndem d’idiomes valencià-italià que permetrà intercanviar experiències i inquietuds a través de l’aprenentatge recíproc d’estes dues llengues. En el mes de desembre continuaran les activitats amb un taller d’iniciació al feminisme el divendres 13 on, amb l’ajuda de l’art expressat de diverses formes, es realitzarà una aproximació a les bases del moviment i a la situació de les dones en l’actualitat.

Lluís Candel , regidor de Joventut, ha remarcat la importància que té una entitat com el Consell de la Joventut per a actuar com element d’interlocució entre l’ajuntament i la població jove, «és important que el Consell es mostre com un agent actiu, capaç de potenciar una joventut activa per tal que puga traslladar a l’administració els interessos i necessitats de les i els joves i que es puguen dur a terme accions que siguen veritablement efectives». Per este motiu ha agraït al Consell la seua implicació i ganes de treballar i ha animat a tota la població jove i no jove a participar de totes les iniciatives proposades.