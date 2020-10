El Consell de Participació de Foios dóna llum verda als projectes del Pressupost Participatiu

Connect on Linked in

Es destinaran 25.000 euros repartits en dues actuacions

En la vesprada del dimarts 6 d’octubre va tindre lloc a Foios una nova reunió del Consell de Participació Ciutadana en el que es van donar a conéixer els projectes proposats pel veïnat que, a través del Pressupost Participatiu, es portaran endavant.



En total, són dos projectes per als quals es destinarà un total de 25.000 euros. El primer d’ells consistirà en l’adequació del carrer Ramón Corell, al qual se li ampliaran les voreres, fent-lo molt més accessible. I el segon és la instal·lació de panells d’expressió lliure. Aquests panells s’ubicaran en alguns parcs del municipi i en ells els veïns i veïnes podran col·locar qualsevol mena d’informació, com per exemple oferir classes particulars, buscar un pis per llogar o vendre algun objecte que ja no necessitem, sempre i quan el contigut s’adapte a la regulació municipal i no atempte contra ninguna llibertat.