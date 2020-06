El Consell de Salut de Paiporta avalua les actuacions relacionades amb la pandèmia del coronavirus Covid-19

Connect on Linked in

L’ens constata les dificultats per a prestar els serveis habituals durant el confinament, la importància del voluntariat i la societat civil i la necessitat d’acabar amb la bretxa digital per a fer arribar la informació a tot el món amb agilitat





El grup promotor del Consell de Salut de Paiporta, format per personal tècnic municipal, Centre de Salut i entitats del món associatiu com Creu Roja, Caritas o InterAMPA, s’ha reunit recentment per a avaluar de manera preliminar les actuacions relacionades amb la pandèmia del coronavirus Covid-19 i iniciar l’elaboració d’un informe que reflexe les principals conclusions una vegada ha passat el moment més crítics des del punt de vista sanitari.



La trobada ha estat presidida pel regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut, Rafa Gadea, acompanyat per representants de la seua àrea de gestió, així com per les de Medi Ambient, Joventut i Esports, a més de les entitats referides anteriorment i el gerent d’ESPAI.



Entre les conclusions prèvies, el Grup Promotor Consell de Salut ha constatat com el confinament derivat de la fase de contenció de la pandèmia ha provocat nombroses dificultats per a mantindre els serveis habituals, i ha tret a la llum noves necessitats que han hagut d’atendre’s en condicions difícils.



Des del Centre de Salut s’ha informat que la situació ha imposat noves formes d’assistència a la ciutadania basades en l’atenció telefònica com a pas previ a l’atenció presencial, amb més de 300 telefonades diàries ateses. El procediment ha incrementat l’eficàcia assistencial, fins al punt que es pensa mantindre. Així mateix, ha destacat la importància de la neteja en els espais i vies públiques. Des del centre destaquen la higiene personal i el manteniment de la distància de seguretat que, al costat de l’ús de mascareta, constitueixen els elements decisius per al control de la pandèmia en la fase de nova normalitat actual.



A més, també s’ha posat de manifest que un ampli voluntariat disposat a col·laborar o al qual es pot formar amb rapidesa és molt important per a fer front a les necessitats d’una situació tan excepcional. En el futur, s’ha conclòs al Consell de Salut, serà fonamental la participació de Creu Roja, Caritas i Protecció Civil, entre d’altres.



D’altra banda, l’accés a internet i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació s’ha revelat com fonamental per a que la ciutadania reba la informació pertinent a cada moment, i també com a mitjans d’acompanyament i suport. En aquest sentit, s’ha d’avançar en el tancament de la bretxa digital intergeneracional com un objectiu prioritari per al futur.



A més, les noves tecnologies també poden servir per a altra de les conclusions, que es refereix a la necessitat de transformar l’atenció sanitària i avançar cap a un model menys presencial, on els mitjans telemàtics tinguen un protagonisme major.



Per últim, el Consell de Salut també ha arribat a la conclusió que la societat civil organitzada pot jugar un paper fonamental en la gestió exitosa de possibles estats d’emergència futurs.



En les pròximes setmanes hi haurà una nova reunió del grup promotor d’aquest organisme per a elaborar un document d’avaluació de les actuacions de salut pública posades en pràctica i per a extreure les conclusions pertinents com a aprenentatge per a futures crisis sanitàries.