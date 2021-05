El Consell destina 200.000 euros a les universitats públiques valencianes per a fomentar activitats d’igualtat en la diversidad

Print This Post

El Consell ha aprovat els convenis de col·laboració amb les universitats públiques valencianes a través dels quals destinarà 200.000 euros per al foment d’activitats d’igualtat en la diversitat mitjançant accions relacionades amb LGTBI, diversitat familiar, ètnica, religiosa i de culte, per a la no discriminació i la garantia d’igualtat d’oportunitats.

Respecte als convenis aprovats, la vicepresidenta ha assenyalat que es manté la línia de col·laboració que s’està duent a terme en els últims quatre anys amb les universitats públiques valencianes i que “ha donat molt bons fruits”.

Mónica Oltra, ha posat en valor que “la Comunitat Valenciana ha sigut pionera a l’hora d’obrir un nou camí de drets i llibertats” amb l’aprovació, en 2017, de la Llei integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere, coneguda com a Llei Trans, i, en 2018, amb la Llei d’Igualtat de les persones LGTBI.

Ha destacat que s’ha d’aconseguir una societat valenciana molt més lliure, diversa, amable i respectuosa, que atorga drets a col·lectius tradicionalment privats d’elles. A més, de continuar avançant en el foment dels valors de la diversitat com a eina de cohesió i enriquiment social també en l’àmbit universitari”.