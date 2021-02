El Consell Escolar Municipal de València es reuneix esta vesprada per decidir el manteniment o no del calendari festiu del mes de març

Connect on Linked in

Maite Ibáñez defén mantenir les dates per respectar la planificació escolar i la programació d’unitats didàctiques que ja estan coordinades des de principi de curs

El Consell Escolar Municipal es reuneix esta vesprada per decidir el manteniment o no del calendari festiu del mes de març després de la suspensió de les Falles arran de la pandèmia. La regidora d’Educació i presidenta d’este òrgan, Maite Ibáñez, que ha convocat esta sessió amb caràcter extraordinari, defendrà “mantenir les dates per respectar la planificació escolar i la programació d’unitats didàctiques que ja estan coordinades des de principi de curs”.



La regidora ha recordat que, com a conseqüència de l’actual situació de pandèmia i de les mesures sanitària, l’Ajuntament de València va confirmar l’anul·lació de les Falles durant les dates tradicionals del mes de març. I ha explicat el motiu de la convocatòria extraordinària del Consell Escolar “donada la implicació dels centres escolars dins del seu calendari festiu”. La reunió se celebrarà de manera telemàtica, i amb un únic punt d’ordre del dia que aborde esta qüestió.



Maite báñez ha explicat que “la proposta de la Delegació d’Educació serà mantenir els dies de vacances establits, és a dir, 16, 17 i 18 de març”. En primer lloc, “per respectar la planificació escolar i la programació d’unitats didàctiques que ja estan coordinades des de principi de curs, i que impliquen els dies festius del calendari escolar”. A més, “hem traslladat esta valoració a alguns membres d’associacions de Pares i Mares, així com a representants de directors de centres educatius que formen part del Consell Escolar, i estan d’acord amb esta proposta”. “Volem donar suport a un desenvolupament de curs que siga el més eficient possible i que facilite la tasca de la comunitat educativa. No obstant això, “estem pendents de la votació al Consell Escolar que serà la que confirme la resolució per estos dies de vacances”.