El Consell manifesta la seua repulsa per l’assassinat de Beatriz i apel·la a trencar els murs invisibles després dels quals s’amaga la violència masclista



Representants del Consell, Les Corts, entitats i societat civil han guardat tres minuts de silenci davant les institucions de la Comunitat Valenciana

El Consell ha manifestat la seua repulsa per l’assassinat masclista de Beatriz, la quarta víctima de la Comunitat Valenciana en el que portem d’any, i ha apel·lat a la societat a trencar els murs invisibles després dels quals s’amaga la violència masclista.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, al costat de membres del Govern valencià, Les Corts, institucions, entitats i societat civil han guardat tres minuts de silenci davant el Palau de la Generalitat en rebuig per la mort de Beatriz en *Port *Saplaya.

Després dels tres minuts de silenci, la vicepresidenta del Consell ha mostrat el dolor de la societat per l’assassinat de Beatriz, de 29 anys. “A Beatriz li han robat la vida que tenia per davant, els somnis que podia haver complit, els projectes de vida que la podien haver fet feliç”.

“Amb Beatriz ja són 1.000 les dones assassinades al nostre país des que es comptabilitzen en 2003 les morts per assassinat masclista. Sense comptar això d’abans de 2003 i aquelles que no s’hagen pogut comptabilitzar per falta de proves”, ha indicat la vicepresidenta, qui ha insistit que aquestes xifres “han de pesar com una llosa per a fer que la societat cada vegada cride més clar i trenque els murs invisibles després dels quals s’amaga la violència masclista”.

Referent a això, Oltra ha posat l’accent que la violència masclista “no és un tema domèstic, no és un tema familiar, és un tema que interpel·la a cada home i dona que viu en aquesta societat”, per la qual cosa “si sabem que algú està travessant una situació de violència de gènere, de violència masclista hem de denunciar-ho perquè cada vegada que assassinen a una dona, ens assassinen una mica a cadascun i cadascuna de nosaltres”.

Finalment, la vicepresidenta ha agraït als homes i dones presents en la concentració per “donar testimoniatge de la societat contra el masclisme” i per a “enviar un missatge molt clar als agressors i als assassins: les vostres actituds no són tolerables en aquesta societat”.

Condemna unànime

Per part seua, representants dels diferents partits polítics amb representació en Les Corts que han acudit a la concentració en repulsa per l’assassinat de Beatriz han manifestat la seua condemna unànime contra la violència masclista.

La sotssecretària general, portaveu i secretària de comunicació de Joventuts Socialistes d’Espanya, María Such, ha recordat que ja són quatre les dones víctimes per la violència masclista en la Comunitat Valenciana i ha assegurat que la Generalitat està fent “tots els esforços possibles” perquè les dones que siguen víctimes de maltractaments “coneguen que hi ha recursos on poden acudir, no solament interposar una denúncia, que els donarà una major protecció, sinó també els recursos que posem a disposició des de la Generalitat Valenciana que estan a la seua disposició”.

Per part seua, la diputada del grup parlamentari *Unides *Podem, Cristina Cabedo, ha condemnat l’assassinat de Beatriz, amb el qual “arribem a la xifra vergonyosa de 1.000 dones assassinades per violència de gènere”, una dada que “ens ha de fer recapacitar” ja que “a les dones les estan assassinant pel mer fet de ser dones”. Cabedo ha reclamat a totes les formacions polítiques “continuar amb la unanimitat” per a continuar “combatent la violència masclista”.