El Consell manifesta la seua repulsa per l’assassinat masclista d’Andrea en Rojals

Representants del Consell, Les Corts, entitats i societat civil han guardat tres minuts de silenci davant les institucions de la Comunitat Valenciana

Puig crida a no donar “ni un pas arrere” en “el gran combat” per la igualtat i contra la violència masclista

Oltra insisteix que la societat ha d’estar confrontada “amb aquestes actituds masclistes que perviuen en la nostra societat i que fan que arribe a l’assassinat de dones”

El Consell s’ha concentrat per a manifestar la seua repulsa per l’assassinat masclista d’Andrea a Rojals. Tant el president de la Generaliat, Ximo Puig, com la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, han afirmat que les actituds masclistes no tenen cabuda en la nostra societat i que hem de lluitar per aconseguir la igualtat efectiva.

Puig ha participat en la concentració que ha tingut lloc davant el Palau de la Generalitat i Oltra a l’Ajuntament d’Alacant, on s’ha guardat tres minuts de silenci per a condemnar l’assassinat d’Andrea.

Després dels tres minuts de silenci davant el Palau de la Generalitat, el president de la Generalitat s’ha referit a “la igualtat efectiva entre homes i dones” com “el gran combat” de tota “societat decent” i ha cridat a no donar “ni un pas arrere” en la batalla contra la violència i a favor de la igualtat.

En la concentració també han estat presents el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, i la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo.

“Ahir, Andrea va ser assassinada, com també han sigut assassinades 15 dones a Espanya enguany”, ha lamentat el president, que ha agraït el suport de les persones que, “en totes les places de la Comunitat Valenciana, estan dient que mai més, que no és possible continuar vivint amb normalitat el que és absolutament anòmal, que és la violència contra les dones, que és el terrorisme masclista”.

En aquest sentit, ha considerat que “el gran combat” del present segle és “la igualtat”. “No hi ha cap ambició col·lectiva més important que aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones”, ha ressaltat.

Així, ha apostat per acabar “amb el que és la indecència més gran que encara ocorre en la societat: que hi haja homes que pensen que tenen una voluntat major que les dones i que pensen que tenen una capacitat per a actuar sobre elles”.

“Per tant, des del dolor, des de la tristesa, hem de dir tots junts que no cal fer cap pas arrere en la batalla contra la violència i a favor de la igualtat”, ha manifestat Puig.

Per part seua, des d’Alacant, la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha assegurat que aquestes manifestacions de repulsa mostren “la unitat de tota la societat enfront dels agressors per a dir-los que aqueixos comportaments no tenen lloc en una societat democràtica perquè una societat que maltracta a les dones és una societat que està malalta i que cal curar”.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha insistit que la societat ha d’estar confrontada “amb aquestes actituds masclistes que perviuen en la nostra societat i fan que arribe, fins i tot, a l’assassinat de dones”.

Per a parar aquesta situació, ja que “no hi ha un mes” en què no muira una dona a Espanya pel terrorisme masclista, la titular d’Igualtat ha apel·lat “a la unitat de tota la democràcia enfront del masclisme que es porta la vida de les dones”.

Condemna unànime

Representants dels diferents partits polítics amb representació en Les Corts que han acudit a la concentració han manifestat la seua condemna unànime contra la violència masclista.

La diputada del Grup Parlamentari Socialista, Mercedes Caballero, que ha mostrat la seua “tristesa” per haver d’organitzar aquest tipus de concentracions, ha assegurat que “no tindrem una democràcia plena fins que la igualtat entre les persones, siguen homes o dones, no siga efectiva”.

Per part seua, el síndic del Grup Parlamentari Compromís, Fran Ferri, ha lamentat “un nou assassinat masclista, que és fruit de la violència masclista que encara està en les ments de molts homes d’aquesta societat” i contra la que cal lluitar “amb totes les nostres forces”. Per a això s’ha mostrat compromés amb el Pacte Valencià contra la Violència Masclista, que és un pacte “que ha servit d’exemple per al pacte estatal i que està tenint els seus fruits”.