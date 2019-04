El Consell ret un minut de silenci a la víctima que ha mort a mans de la seua parella a Vinaròs.

Connect on Linked in

La Guàrdia Civil va trobar el cos de la víctima a un descampat d’Ulldecona.

Nelea és una més de les víctimes de violència masclista que han assassinat aquest any a Espanya. Nelea, natural de Moldàvia ens va instal·lar a Vinaròs des d’abans de Nadal de l’any passat. Vivia amb la seua parella fins que aquesta va posar fi a la seua vida. La Guàrdia Civil va trobar el cos de la víctima en un descampat d’Ulldecona. El Consell ha ret un minut de silenci a la víctima, Oltra ha recordat que Nelea “no havia complit els 30 anys i es mereixia tindre una vida llarga i plena, li esperaven moltes coses i no es mereixia que la violència masclista acabara amb la seua vida”

La vicepresidenta també ha enviat un missatge als agressors, dient-los “a la cara” que els seus comportaments “no són benvinguts” i que “no hi haurà ni un pas arrere” en la lluita contra aquesta violència. Aquest assassinat masclista eleva a 16 el nombre de dones mortes per violència de gènere a Espanya en el que va d’any, després que la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere l’haja determinat com un nou cas.