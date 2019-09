El conseller Marzà visita les infraestructures escolars d’algunes de les localitats més afectades per la gota freda

Print This Post

Els esforços per recuperar la normalitat després del temporal se centren en localitats del Baix Segura i s’està fent un balanç de les infraestructures educatives afectades



– La major part dels centres educatius valencians han obert amb normalitat

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, s’ha desplaçat a diverses localitats del Baix Segura junt amb el secretari autonòmic, Miquel Soler; el director general d’Infraestructures Escolars, Víctor García; i el director territorial d’Alacant, David Vento.

Els responsables d’Educació han visitat diversos centres educatius d’Orihuela i altres localitats del Baix Segura.

Educació ha establit un dispositiu per a avaluar els possibles desperfectes en infraestructures escolars al llarg de tot el territori valencià i ha enviat una comunicació a tots els ajuntaments perquè informen de possibles incidències que vagen trobant als seus respectius centres educatius.

La situació al Baix Segura

Concretament, Educació té constància de huit municipis que han suspés les classes a tots els centres educatius de cada localitat per a hui dilluns 16 de setembre. En total són uns 20.000 alumnes d’Almoradí, Benejúzar, Benferri, Formentera del Segura, Jacarilla, Orihuela, Rojales i San Fulgencio.

Cal recordar, a més, que en algunes d’aquestes localitats alguns centres educatius s’han utilitzat per a albergar població durant el cap de setmana i en altres casos s’ha recomanat no obrir per la impossibilitat que les plantilles docents es puguen desplaçar als seus centres educatius.

Així mateix, Educació està recopilant possibles incidències puntuals en centres educatius d’altres localitats de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de les pluges.