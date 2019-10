El Conseller Vicent Marzà es reuneix amb les AMPES de Foios

Connect on Linked in

La visitat la localitat junt amb el Director General d’Infraestructures Educatives, Víctor García

Ha conegut de mà de les AMPES les necessitats educatives de la localitat

El Conseller d’Educació, Vicent Marzà, ha visitat Foios en la vesprada del dijous 24, per poder conéixer l’actualitat del món educatiu del poble, en una reunió en la qual ha participat junt amb les AMPES locals, l’alcalde Sergi Ruiz, el regidor d’educació Juan José Civera, i el Director General d’Infraestructures Educatives, Víctor García.



El principal motiu de la visita de Marzà és el pla Edificant, que en els pròxims anys invertirà 7 milions d’euros en les tres estructures educatives del municipi. La primera afectada serà el col·legi Rei en Jaume, que tindrà una partida d’uns 600.000 € per fer millores, però, com ha senyalat l’Alcalde, el canvi més gran tindrà lloc al Verge del Patrocini, que es construirà de nou “perquè es va vore que actualitzar-lo a la nova normativa anava a ser més costos que fer-ne un des de zero”. Ruiz ha afegit que “açò no seria possible si no fora gràcies a la Conselleria i a un pla tam ambiciós com és l’Edificant”.



El Conseller, per la seua part, ha manifestat que “volíem vindre a Foios per poder parlar en la gent de la comunitat educativa i conéixer quines són les seues idees i necessitats”. També ha tingut paraules d’agraïment per a la gestió de la corporació municipal i de la societat musical, perquè “l’aposta per la cultura i l’educació que està fent Foios és un referent perquè així siga també a la resta del país” ha conclòs Marzà.



La visita del Conseller i el Director General d’Infraestructures Educatives s’ha iniciat a l’ajuntament, on han sigut rebuts per la corporació municipal. Després de firmar en el llibre d’honor, han marxat fins a l’edifici de la Societat Musical, per visitar les instal·lacions, i també és on ha tingut lloc la reunió amb les AMPES.