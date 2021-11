El Consorci de Museus connecta artistes i projectes en residència de diverses edicions de Cultura Resident

Print This Post

Els i les artistes d’enguany han mantingut trobades amb les residències de 2019 i 2020 amb l’objectiu d’establir vincles i compartir experiències

Les residències d’investigació i producció es preparen per a mostrar els seus resultats en els Open Studios

Amb la vista posada en els Open Studios del Menador de Castelló i de Las Cigarreras d’Alacant, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) ha apostat, un any més, per garantir l’acompanyament dels i les artistes que integren el programa Cultura Resident de 2021. Les actuals residències artístiques han establit vincles amb les anteriors a través de Transferències, però també han conegut eines de mediació acompanyades de l’alumnat del màster PERMEA d’Educació i Mediació a través de l’Art.

Cultura Resident és un programa de residències de tres modalitats impulsat pel Consorci de Museus: les de mediació cultural, al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València; les d’investigació, al Menador Espai Cultural de Castelló; i les de producció, al Centre Cultural Las Cigarreras d’Alacant.

“El programa de residències del Consorci de Museus, juntament amb la Direcció General de Cultura i Patrimoni, és una aposta per a donar impuls a artistes que, a través de diversos llenguatges i metodologies, ens ofereixen projectes de gran valor. Però la singularitat de Cultura Resident és que sumem un programa d’acompanyament durant la seua estada a Alacant, Castelló i València, que els ajuda a desenvolupar la seua obra i la seua carrera professional”, ha explicat el director del CMCV, José Luis Pérez Pont.

Aquesta xarxa de suport és la que s’estableix a través de Transferències i altres activitats programades. Des del 27 de setembre, el programa de trobades ha tornat a posar en contacte residents de mediació, investigació i producció de les edicions de 2019, 2020 i 2021 de Cultura Resident amb l’objectiu de connectar els processos ja realitzats i els actuals per a compartir experiències dins d’una mateixa modalitat de residència.

Així, entre el 27 de setembre i el 3 d’octubre s’han produït les trobades de mediació cultural al CCCC amb ‘Ärther Studio’ (2019), format pels residents Audrey Lingstuyl i Michael Urrea; ‘El Hueco’ (2020), de Carolina Fernández, Francisca Javiera Soto i Álvaro Martín de Ruedas; i les residències actuals de València, ‘Y si ellas no estuvieran’, de Santiago Fernández i Elena Sanmartín, i ‘Asociación Almáciga’, integrada per Gabriela Rivera Lucero, Nuria Sofía González Tugas, Ximena Pardo Fuentes, Javier Busturia Cerezo i Salvador Troncoso Curivil.

Del 22 al 31 d’octubre, s’han celebrat les Transferències de Castelló. Al Menador s’han establit connexions entre els projectes ‘Mar Reykjavik’ (2020), de la mateixa Mar Reyjavik; l’estudi creatiu Hyperstudio (2019), fundat per Cristóbal Baños i Diego Iglesias; i les residències d’investigació artística actuals, ‘CMS Foundation’, de Carlos Miguel Sánchez, Ana Roca, David Gohner i Carmen Jiménez; ‘Ecos de la terra’, de Bosque Anouk (David Feroce i Böho); ‘ La deconstrucción del cuerpo social femenino como sujeto y de investigación. Oriente y Occidente: Modos de cohabitar el cuerpo (III)’, de Noelia Arcos i Marta García; i ‘En la pell de… la memòria de les dones represaliades a Castelló’, d’Art al Quadrat (Mónica i Gema del Rey Jordà).

Finalment, del 22 al 31 d’octubre s’han generat teixits amb les residències de producció artística al Centre Cultural Las Cigarreras d’Alacant. En concret, els residents anteriors Carlos Aguilera, amb ‘Turista un millón’ (2020), i Davinia V. Reina, amb ‘Victoria Regia’ (2019), han conegut els projectes ‘Muntanya desdibuixada’, de Lucía Morate; ‘Espacios para subvertir’, d’Estíbaliz Sábada; ‘Pájaros de sol’, de María Sainz; i ‘Ophiostoma Novoulmi’, de Juan Zamora.

PERMEA reforça les residències amb eines de mediació

A més de les trobades taller de Transferències, els i les residents de 2021 han pogut conéixer eines de mediació per a millorar els seus projectes per mitjà de l’alumnat del màster PERMEA (Programa Experimental d’Educació i Mediació a través de l’Art).

Del 18 al 24 d’octubre, la trobada es va produir amb les integrants d’‘Asociación Almáciga’ i amb els artistes Santiago Fernández i Elena Sanmartín, al CCCC.

Las Cigarreras d’Alacant han reunit, del 7 al 14 de novembre, l’alumnat de PERMEA amb els residents Juan Zamora, María Sainz, Lucía Morate i Estíbaliz Sábada, i s’hi ha visitat el projecte de producció i mediació comunitària ‘Secadero 1600’ del col·lectiu La Cuarta Piel.

L’últim encreuament entre artistes va ser el del Menador de Castelló durant la primera setmana de novembre, en el qual es van poder conéixer les residències d’investigació artística que desenvolupen Art al Quadrat, Marta Garcia i Noelia Arcos, Bosque Anouk i CMS Foundation.

Open Studios a Las Cigarreras i el Menador

El grup de residents d’investigació i el de producció compten els dies per a oferir al públic els resultats de quatre mesos de treball en els Open Studios, que se celebraran el 15 de desembre al Menador de Castelló i el 16 de desembre a Las Cigarreras d’Alacant.

Així mateix, el 3 de desembre, les tres modalitats es reuniran al CCCC en la trobada de Cultura Resident 2021, on compartiran les seues experiències amb la resta de companyes i companys. L’endemà, com a novetat, visitaran els Open Studios d’Enclave Land Art, un programa de residència artística sota el paraigua de Cultura Resident que es desenvolupa a la Vall de Gallinera (Alacant) i que rep el suport del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, com a part de la seua línia d’impuls a propostes contemporànies en entorns rurals.