El Consorci de Museus i Adonar conviden el sector cultural a introduir una mirada inclusiva amb tres jornades de formació en el CCCC

La Sala Refectori del Centre del Carme oferirà tres jornades de formació per a conéixer les eines i mesures d’inclusió social en els projectes culturals

L’objectiu d’aquestes trobades és garantir que els col·lectius més vulnerables puguen accedir a la cultura en els seus diversos llenguatges

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) i l’Associació Adonar fomentaran la incorporació de la mirada inclusiva en la gestió i creació cultural valenciana. El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) serà l’escenari aquesta setmana de diverses jornades de formació i debat per a enfortir la transformació social de projectes artístics.

Aquesta iniciativa s’emmarca en Cultura+Social, un projecte i objectiu en si mateix de l’Associació Adonar que defensa la cultura com una eina de transformació de la societat perquè seguisca més cohesionada i resilient, i que totes les persones que formen part de col·lectius vulnerables hi tinguen dret a accedir.

“Des del Consorci de Museus compartim la visió de la cultura com a potent eina de transformació social. Amb aquestes jornades, convidem agents del sector cultural, artistes, institucions i qualsevol persona interessada en les arts com a mitjà d’integració a conéixer com podem aplicar aquesta mirada inclusiva”, destaca el director del Consorci de Museus i del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.

Patricia Blanco, directora de Cultura+Social i de l’Associació Adonar, explica que, “després d’una primera fase de diagnòstic per a conéixer quin era el nivell d’inclusió de la cultura des de les arts escèniques valencianes, gràcies a la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i del Consorci de Museus, a través del CCCC, posem en marxa el full de ruta per a aconseguir la implicació de tot el sector cultural en aquesta qüestió tan important”.

Una setmana d’aprenentatge de la mà de grans referències

Per a aconseguir-ho, en la Sala Refectori del CCCC s’impartiran tres jornades de formació gratuïtes dirigides al conjunt de professionals que tixen el sector cultural valencià.

El dimarts, 23 de novembre, la formació arrancarà amb el marc teòric per a analitzar conceptes i referents que ajuden a avançar cap a un llenguatge compartit. Així mateix, es coneixerà el context normatiu i les oportunitats de finançament per a projectes, com les directrius en l’àmbit europeu, la tendència actual en subvencions públiques i privades, o els reptes i les oportunitats en matèria de finançament.

El dimecres, 24 de novembre, la jornada se centrarà a aprendre què és un projecte social o quins elements del disseny estratègic de projectes socials poden enriquir la gestió o el desplegament d’un projecte per a, en definitiva, saber fer un correcte disseny estratègic que incloga aquesta perspectiva.

Quant al dijous, 25 de novembre, s’abordaran els enfocaments transversals que enriqueixen els projectes, centrant-se en gènere, medi ambient, sostenibilitat o interculturalitat. Així mateix, es treballarà en la importància de l’avaluació i la mesura de l’impacte d’aquests projectes per a saber si, efectivament, contribueixen a la transformació social que persegueix Cultura+Social.

A més d’aquesta formació pràctica, el dissabte 27 de novembre, a les 11.30 hores en la Sala Refectori, diversos professionals debatran en la taula redona ‘Participació cultural de persones i col·lectius en situació de risc o exclusió social’. Moderada per Patricia Blanco, hi participen Claudia Torner, coordinadora del programa Apropa Cultura de Catalunya; Antonio Ariño, catedràtic de Sociologia de la Universitat de València (UV); Javier Villalba, director de l’Associació Àmbit, i Xochitl de León, coordinadora tècnica del programa Butaca Oberta de l’Institut Valencià de Cultura (IVC).