El Consorci de Museus inverteix 275.800 euros en tres convocatòries per a projectes artístics i educatius

S’obri una nova edició de les convocatòries ‘Resistències artístiques’, ‘Reset’ i ‘Cercles’

Les convocatòries estan dirigides a investigadors i investigadores, artistes i professionals de la mediació cultural

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana llança tres noves convocatòries per a projectes artístics de caràcter educatiu i de mediació. Amb una inversió de 275.800 euros, es tracta de les convocatòries ‘Resistències artístiques’ per a producció artística en entorns educatius, ‘Reset’ de relectures de gènere i multiculturalitat i ‘Cercles’ per a projectes de mediació cultural per a joves. El termini de presentació de propostes finalitzarà el 30 de juny de 2020.

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha indicat que “des del Consorci de Museus estem desenvolupant diferents iniciatives per a reactivar la cultura i donar suport al sector creatiu valencià, sempre des de la igualtat d’oportunitats, a través de convocatòries públiques. Un model de gestió cultural que ha marcat el camí d’aquesta institució en els últims quatre anys”.

“Especialment aquestes tres convocatòries van dirigides a artistes, investigadors i investigadores i professionals de la mediació cultural que desenvolupen el seu treball en l’àmbit de les pràctiques col·laboratives, entenent la mediació com a camp expandit que va més enllà del museu per a involucrar la ciutadania i especialment els i les més joves com a generadors de cultura”.

La convocatòria ‘Resistències artístiques’ seleccionarà 30 projectes per al seu desenvolupament en 30 centres educatius valencians, 10 a Alacant, 10 a Castelló i 10 a València.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és incorporar els llenguatges de la creació contemporània en els processos d’aprenentatge. ‘Resistències artístiques’ busca crear entorns de treball col·laboratius que unisquen art i educació i que impliquen la comunitat educativa, considerant els estudiants i els professors com a agents actius d’un procés de creació artística contemporània, participatiu i relacional.

Poden optar a la convocatòria creadores i creadors, a títol individual o en col·lectiu, que situen el seu treball en el camp de les pràctiques participatives i pedagogies crítiques. Almenys la meitat dels projectes seleccionats correspondran a creadores o creadors amb lloc de naixement o residència al nostre territori.

Es tracta de la convocatòria de major import amb una dotació de 252.000 euros (8.400 euros para cada un dels projectes). Les propostes tindran una duració de tres mesos i es realitzaran als centres escolars adherits a aquest programa, entre novembre 2020 i maig de 2021, podent utilitzar les instal·lacions disponibles a Las Cigarreras Centre Cultural d’Alacant, al Centre del Carme de València i al Menador Espai Cultural de Castelló.

Pérez Pont ha manifestat que “es tracta de la quarta edició d’una convocatòria de què s’ha beneficiat ja l’alumnat de més de 70 centres educatius del nostre territori”, i ha afegit que “durant el pròxim curs escolar a aquests 30 projectes que se seleccionaran se’n sumaran uns altres 10 que no han pogut dur-se a terme en la passada edició a causa de l’alerta sanitària”.

Una vegada seleccionats els projectes artístics, el Consorci de Museus, en col·laboració amb el CEFIRE Artisticoexpressiu, obrirà una convocatòria pública dirigida als centres escolars que vulguen acollir les propostes.

Per a la valoració i selecció de les propostes presentades, queda constituït un jurat integrat per Joaquín García Giménez (a proposta de l’Associació Valenciana de Professors de Dibuix AVPD); Beatriu Codonyer (a proposta d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló – AVVAC); Pepa Ortiz Romaní (a proposta de CEFIRE Artistiscoexpressiu), i José Luis Pérez Pont, director gerent del Consorci de Museus.

Reset

A fi de reforçar el principi d’igualtat en l’àmbit de la cultura i de la creació artística, l’objecte d’aquesta convocatòria és seleccionar dos projectes que oferisquen una perspectiva de gènere i atenguen la diversitat cultural. Els projectes prendran com a base les col·leccions del Museu de Belles Arts Gravina d’Alacant i del Museu d’Art Contemporani de Vilafamés (MACVAC) per a avançar cap a una museologia més inclusiva i crítica.

Amb l’objecte de completar la narració històrica, generalment realitzada des d’una perspectiva masculina i etnocèntrica, es busquen projectes que conten l’altra meitat de la història, aquella construïda per les dones i invisibilitzada al llarg del temps, però també projectes que treballen unes altres desigualtats.

Els projectes tindran un període de duració de 6 mesos, i es desenvoluparan entre els mesos d’octubre de 2020 i juliol de 2021. Poden optar a la convocatòria investigadores o investigadors, educadores o educadors i mediadores o mediadors culturals, a títol individual o en col·lectius.

S’estableix una dotació total d’11.800 euros dividida en dos imports de 5.900 euros per a cada un dels projectes.

Per a la valoració i selecció de les propostes presentades s’ha constituït un jurat format per Cristina Martínez Alarcón (a proposta de l’Institut de les Dones), Bia Santos (a proposta de l’Associació Nacional d’Investigadors en Arts Visuals – ANIAV); Rosalía Torrent Esclapés (a proposta d’Associació de Mujeres en las Artes Visuales – MAV) i José Luis Pérez Pont, director gerent del Consorci de Museus.

Cercles

‘Cercles’ és una iniciativa conjunta de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i del Consorci de Museus que seleccionarà tres projectes, un per cada província, de mediació cultural per a joves.

L’objectiu és oferir un lloc de reunió, reflexió i aprenentatge col·lectiu entorn de la creació artística actual, amb xiques i xics d’entre 14 i 18 anys, que en aquesta edició girarà al voltant de l’emergència climàtica.

El director general de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, ha destacat “la necessitat de garantir l’accés a la cultura amb programes democratitzadors, així com de donar suport a la creació jove. Aquest programa s’inscriu en un dels objectius de l’Estratègia valenciana de joventut (EVJ) que busca augmentar l’accés a la cultura de la població jove”.

La col·laboració de l’IVAJ i el Consorci de Museus tracta d’impulsar l’interés per la creació contemporània actual entre la població juvenil i donar veu i lloc a un col·lectiu que està en ple procés d’evolució i transformació, apoderant-los com a creadors de la cultura.

A més, des de l’IVAJ ha manifestat que “apostem per potenciar trobades entre joves i creadors, fomentar l’educació artística i potenciar l’oci educatiu en temes com el canvi climàtic”.

Es formaran tres equips de treball, un per cada projecte, amb un total de 15 participants que es reuniran entre els mesos d’octubre de 2020 i abril de 2021, al Museu d’Art Contemporani d’Alacant MACA, al Centre del Carme Cultura Contemporània de València i al Menador Espai Cultural de Castelló.

‘Cercles’ té una dotació total de 12.000 euros, dividida en tres imports de 4.000 euros per a cada un dels projectes. Poden optar a la convocatòria educadores o educadors i mediadores o mediadors culturals, a títol individual o en col·lectius.

L’emergència climàtica és un dels eixos que travessa la programació del Consorci de Museus en 2020. Es busquen propostes que siguen vehicle vertebrador de voluntats i agitador de consciències, amb la intenció de contribuir a un canvi global de comportament en relació al nostre planeta i als éssers que l’habitem.

Per a la valoració i selecció de les propostes presentades s’ha constituït un jurat integrat per Óscar Chico Garrido (a proposta de l’Associació Valenciana de Professorat de Dibuix – AVPD); Luis Diego Arribas Navarro (a proposta d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló – AVVAC); Jesús Martí Nadal, director general de l’IVAJ; Inmaculada Sanjuán Pérez (a proposta de l’Institut Valencià de la Joventut), i José Luis Pérez Pont, director gerent del Consorci de Museus.