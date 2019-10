El Consorci demana realitzar pràctiques en aigües superficials en el Canal Xúquer-Túria i la Confederació ho rebutja recordant “la prohibició de bany”

El Consorci Provincial de Bombers de València (CPBV) lamenta el rebuig de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) a la seua petició de realitzar pràctiques en aigües superficials en el Canal Xúquer-Túria al·legant “la prohibició de bany” en aquestes aigües.



Segons María Josep Amigó, no els sembla una explicació adequada ja que els bombers no tenen la intenció d’anar a banyar-se sinó a realitzar pràctiques que redundaran en un millor servei a la cioutadania en dificultats.



El passat 6 de juny, l’inspector cap del Consorci, José Miguel Basset, va enviar una sol·licitud a l’organisme estatal perquè els bombers puguen dur a terme en aquest canal les pràctiques de salvament en aigües superficials ja que aquestes emergències per vehicles caiguts en aquest espai fluvial es produeixen amb certa freqüència.



La petició actual respon a la intenció de regularitzar aquestes pràctiques de millora, que les dotacions dels parcs de bombers situats en Torrent, Silla i Catarroja han vingut fent en el Canal Xúquer-Túria. Donada la seua proximitat a la zona operativa d’actuació d’aquests parcs, els permet “el poder mantindre’s dins de la isocrona de resposta operativa en cas d’una possible emergència, al mateix temps que aquestes pràctiques necessàries es realitzen dins de la seua

jornada laboral”.



Així, el Consorci proposa un horari i programació orientatives (ja que pot sorgir una emergència que altere aqueix horari en un moment donat) i proposa establir una persona o direcció de contacte per part seua, perquè, en aqueixa mateixa franja horària, se’ls avisara amb la suficient antelació de la necessitat d’executar les maniobres referides.



No obstant això, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha rebutjat l’autorització d’aquestes pràctiques recordant “la prohibició expressa del bany en aquestes aigües, d’acord amb el que es preveu en l’article 9c del Reial decret 1341/2007, per ser considerades aigües molt perilloses”.



La realització d’aquestes pràctiques sense autorització suposarà la corresponent sanció”.

El Consorci també ha rebut un ofici, del 24 de setembre, del director tècnic de la Confederació amb idèntica resposta.

La presidenta del Consorci, Maria Josep Amigó, conclou que “la resposta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer és una irresponsabilitat i dificulta la prestació de serveis per part dels bombers, al prohibir les pràctiques en espais reals, on després, han d’exercir les seues tasques de rescat”.