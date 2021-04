El Consorci Provincial de Bombers de València rescata un home en una cova de Tous

Print This Post

El Grup de Rescat en Altura GERA del Consorci de Bombers de València va rescatar ahir de vesprada a un home que es trobava a l’interior d’una cova al terme de Tous i que es trobava desaparegut des del dia anterior. El Consorci hi va mobilitzar als especialistes del GERA, junt amb comandaments i bombers dels parcs d’Alzira i Catarroja.

L’equip del GERA hi va aconseguir accedir al punt on es trobava l’home, a metres de profunditat a l’interior de la sima Llenca del Serrano. Les tasques de rescat hi van ser molt complicades, ja que el conducte d’eixida era molt estret.

Els bombers del GERA, especialistes habituats a treballar en tota classe d’escenaris complicats i d’accés difícil, van aconseguir finalment extreure’l fins a la superfície. En les tasques de rescat van col·laborar el GREIM de Guàrdia Civil i companys espeleòleg de l’afectat. Els mitjans sanitaris es van fer càrrec de l’home.