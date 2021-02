El Consorci Ribera i Valldigna augmenta en un 43% la recollida de residus d’aparells elèctrics i electrònics en 2020

Connect on Linked in

Gràcies al seu conveni amb la plataforma Recyclia optimitzen la recollida dels RAEEs d’origen domèstic recollits en la xarxa d’ecoparcs

L’ús dels aparells electrònics s’ha estés a nivell global, cada vegada hi ha més tecnologia i els seus residus impliquen un problema cada vegada major a causa del seu alt poder contaminant, per això és molt important fer-ho de manera adequada.

La xarxa d’Ecoparcs i Ecomòbils del Consorci Ribera i Valldigna va recollir i va remetre per al seu reciclatge a diferents gestors autoritzats un 43% més de residus d’aparells elèctrics i electrònics durant 2020 respecte a les dades de 2019.

La ciutadania de la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Valldigna va depositar en els 26 ecoparcs fixos i 3 mòbils del Consorci, un total de 1.717 Tones de residus d’aparells elèctrics i electrònics, que, gràcies a aquest gest ciutadà, es podran reciclar adequadament, reaprofitar components i convertir-se en nous recursos.

Aquest èxit en la recollida i tractament d’aquest tipus de residus, ha sigut possible, entre altres raons, gràcies el seu conveni amb la plataforma RECYCLIA, encarregada de la gestió d’aquest tipus de residus a nivell nacional.

Aquest acord directe permet que tant el CRiV com RECYCLIA optimitzen la recollida dels RAEEs d’origen domèstic recollits en la xarxa d’ecoparcs, així com per a conjuminar esforços en les accions de comunicació, divulgació i educació ambiental.

En total, la xarxa d’Ecoparcs i Ecomòbils del Consorci ha recollit durant 2020, 37.688 Tones de residus, el que suposa un augment en la recollida d’un 15% respecte a 2019.

Tant el CRiV com l’entitat RECYCLIA pretenen millorar els sistemes de recollida i tractament de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics, fomentant l’Economia Circular per a aprofitar els components adequats per a fabricar altres productes reciclats, i tractar adequadament aquest tipus de residus per a protegir el medi natural de la Ribera i la Valldigna.