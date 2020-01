El Cor de la Generalitat Valenciana protagonitza la segona sessió de ‘Matins a les Arts’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Per cinc euros el públic pot gaudir d’una actuació ‘a cappella’ del Cor de la Generalitat i d’una exposició de vestuari d’òpera

El programa del concert recorre la història musical valenciana des del segle XVI fins al segle XXI

Palau de les Arts obri les portes de la Sala Principal aquest diumenge, 26 de gener, amb una nova sessió de ‘Matins a les Arts’ que protagonitza el Cor de la Generalitat Valenciana a les 12.00 hores.

Després de l’èxit de públic el mes d’octubre passat, les Arts proposa una altra edició d’aquesta activitat que pretén acostar a tots els públics la lírica i el seu entorn.

Per cinc euros, les Arts invita a descobrir la Sala Principal amb les actuacions dels principals actius artístics del teatre, amb el complement d’una exposició de vestuari d’alguna de les produccions d’òpera més emblemàtiques, relacionades amb els compositors i obres que centren les diferents ‘matinées’.

Per al concert d’aquest diumenge, el Cor de la Generalitat proposa una actuació ‘a cappella’, en la qual farà un recorregut per la història musical valenciana del XVI fins al segle XXI.

Des de l’escenari principal, la formació que dirigeix Francesc Perales interpretarà un programa variat amb obres dels cançoners de Gandia, del duc de Calàbria, una selecció de les ‘Danzas del Corpus Christi’, així com pàgines de compositors com Tomás Luis de Victoria, Ginés Pérez, Matías Navarro, Eduardo López-Chavarri, Oscar Esplà i Matilde Salvador, entre altres.

Com a acompanyament, el públic podrà contemplar una exhibició amb indumentària de producció pròpia de dues òperes: ‘L’arbore di Diana’, de Vicent Martín i Soler, i ‘Lucrezia Borgia’, de Gaetano Donizetti.

‘Matins a les Arts’ s’emmarca en l’apartat de la programació ‘Les Arts és per a tots’, que inclou activitats educatives o familiars, dedicades a tota classe de gèneres musicals, als diversos espais i sales del teatre.

Les propostes, de caràcter gratuït o amb un preu simbòlic, tenen com a objectiu l’obertura a nous públics que encara no han tingut l’ocasió d’assistir a un espectacle en l’edifici dissenyat per Santiago Calatrava.

Les Arts celebrarà noves edicions de ‘Matins a les Arts’ els dies 16 de febrer, 8 de març, 5 d’abril i 24 de maig de 2020.