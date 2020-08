El coronavirus continua creixent en la Comunitat Valenciana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha comparegut hui dilluns en roda de premsa per tal d’actualitzar les dades respecte a la pandèmia en la Comunitat Valenciana.

Barceló ha informat que s’han produït 522 altes de pacients. Per altra banda, 715 persones han donat positiu per Covid, sent la màxima xifra des que va finalitzar l’estat d’alarma.

Respecte a la quantitat de persones ingressades en els hospitals valencians són 275, 57 més que el passat divendres, d’elles 23 estan en UCI’s a la província de València.

Barceló ha informat sobre els nous 28 brots apareguts dels quals 18 són d’àmbit social, 5 laboral, 3 d’oci local i 2 per motius d’eixida de vacacions.

Continua augmentant els nous positius de caràcter social, reunions de familiars i amics, on la xifra ja està en el 60%, mentrestant el 13,2 són de caràcter oci i laboral respectivament.

També continua creixent el percentatge, un 46% dels positius en l’edat d’entre els 15 i els 34 anys.

La notícia bona que ens ha oferit la consellera de Sanitat, Ana Barceló és que no s’ha registrat cap defunció per coronavirus.

Ana Barceló, ha indicat que demà mateix es publicaran les mesures especials de contenció i prevenció del coronavirus a la Comunitat Valenciana. Estes limitacions afecten l’hostaleria i l’oci nocturn, a l’àmbit de l’espai familiar i social, i a les residències de majors.