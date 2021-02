El Cos Europeu de Solidaritat reconeix 23 projectes de voluntariat impulsats des de la Comunitat Valenciana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

S’han aprovat 15 projectes de voluntariat i 8 projectes solidaris

El director general de l’IVAJ, Jesús Martí, ha explicat que en aquests projectes de voluntariat participen 54 joves

El Cos Europeu de Solidaritat (CES) ha reconegut un total de 23 projectes presentats des de la Comunitat Valenciana en els quals es treballa el voluntariat i la solidaritat, segons ha explicat el director general de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, qui ha assenyalat que en ells participaran 54 persones joves. L’IVAJ, com a membre de l’Agència Nacional Espanyola, col·labora en la gestió i supervisió dels programes europeus de Joventut que es presenten en la Comunitat tant en matèria d’Erasmus + Juventud com del Cos Europeu de Solidaritat.

El director de l’IVAJ ha reconegut l’esforç de les organitzacions que s’han presentat en les tres rondes de 2020, “malgrat les condicions especialment difícils provocades per la pandèmia”

Les organitzacions que han obtingut en 2020 projectes de voluntariat del CES han sigut ACD La Foia d’Elx, l’Associació Amics de la Biblioteca de la Fonteta de Silla, l’Associació Assabenta’t, l’Ajuntament d’Alaquàs, Xeración València, Associació Àgora Cultural, Fundació ESYCU, Fundació Altius i l’Ajuntament d’Alzira (IDEA)

Quant als projectes solidaris han sigut aprovats els presentats per Moviment Escorta de València (MSC), Interpreta Natura, Xeración València, Grup de joves Eco-Barris, ACD La Foia, BioAgradables i Grup de Joves A posta per la Saïdia

Jesús Martí ha valorat la dimensió social, mediambiental i solidària dels projectes del CES i ha animat a continuar apostant per aquests programes en el període 2021-27.

Projectes de Voluntariat 2020

En la primera ronda CES 2020 es van aprovar un total de 5 projectes dels quals 4 corresponen a projectes d’acolliment en la Comunitat Valenciana amb la participació de 10 persones joves de tota Europa i 6 valencianes en projectes que es desenvolupen a Elx, Silla, Quart de Poblet, Sagunt i Alaquàs.

Els projectes tracten de la promoció d’activitats d’oci educatiu per a joves des d’una associació cultural i des de diferents ajuntaments així com d’activitats d’educació no formal en centres educatius.

En aquesta primera ronda 2020, també es va aprovar un projecte d’enviament, en el qual dues persones joves voluntàries reforçaran les activitats d’una ONG en un centre de persones amb diversitat funcional i en un orfenat a Sant Petersburg.

En la segona ronda CES, 2020 s’han aprovat 7 projectes d’acolliment en la Comunitat Valenciana involucrant a 25 persones joves, 17 d’Europa i 8 de tota Espanya, que han treballat a les ciutats de València, Silla, Gandia i Alzira.

Els projectes tracten de la promoció d’activitats d’oci educatiu des d’una fundació; en un altre cas de tasques relacionades amb el foment de la inclusió i el suport a persones amb menys oportunitats i suport del treball diari d’organitzacions de persones amb diversitat funcional i d’accions relacionades amb la cura al medi ambient i de conscienciació sobre consum responsable.

També hi ha propostes per al reforç de les activitats d’educació no formal en centres educatius d’Alzira i de suport a xiquetes i xiquets desfavorits en edat escolar en un centre escolar del barri del Cabanyal de València. Un altre projecte ha comptat amb joves voluntàries nacionals que col·laboren en el repartiment d’aliments bàsics i programes d’acompanyament i inserció laboral.

Finalment, en la tercera ronda CES 2020, s’han concedit 3 projectes d’acolliment en la Comunitat Valenciana, concretament a les ciutats de València, Gandia i Alaquàs, i en els quals s’han involucrat 10 persones joves d’Europa i 3 espanyoles. Els projectes tracten de la promoció d’activitats juvenils des d’una associació, la cura al medi ambient i consum responsable així com el foment de la inclusió i el suport a persones amb diversitat funcional.

Projectes solidaris CES 2020

Els projectes solidaris del CES consisteixen en propostes concretes de grups de joves que busquen aportar canvis positius en la seua comunitat local.

En la primera ronda es va aprovar un projecte relacionat amb activitats sobre conscienciació climàtica a Silla i altres poblacions de l’àrea metropolitana de València.

En la segona ronda, es van aprovar 5 projectes: el primer per a la posada en marxa d’una estació polinitzadora d’abelles en un paratge natural d’Alzira i la creació d’una xarxa de jardins amics de les abelles.

El segon projecte tracta de la realització d’activitats de reciclatge de plàstic i consum sostenible i responsable a Gandia. El tercer es proposa el cultiu d’un hort urbà comunitari entre joves, majors i escolars a Vall de Almonacid.

El quart projecte solidari és un programa d’eco xarrades participatives en barris de Vila-real, per a debatre sobre temes d’ecologia i economia circular. I el cinqué, un programa anual d’activitats intergeneracionals entre joves i els seus majors en una zona rural d’Elx, La Foia.

Finalment, en la tercera ronda, es van aprovar dos projectes, un d’ells tracta d’activitats per a sensibilitzar i previndre sobre el problema social de la ludopatia juvenil fomentant que les persones joves s’involucren en la participació activa en el barri de la Saïdia de València i el segon inclou tallers, conferències i neteges de platges com a eines de conscienciació sobre el medi ambient i hàbits sostenibles.

Participar en el CES

El CES implementa les següents accions: activitats de voluntariat, pràctiques i ocupacions i projectes de solidaritat. La duració de les activitats de voluntariat, és de dos mesos a un any i, excepcionalment, de 2 setmanes a 2 mesos; els períodes de pràctiques i ocupacions tenen una duració màxima de 12 mesos i els projectes de solidaritat, es desenvolupen de 2 a 12 mesos.

Qualsevol jove entre 17 i 30 anys pot registrar-se en el portal del CES per a buscar els projectes i definir les seues àrees d’interés, comprometent-se a acceptar i defensar els objectius i principis del programa. L’edat mínima per a prendre part en una activitat és de 18 anys.

Les entitats que desitgen presentar els seus projectes poden obtindre tota la informació necessària en la web de l’IVAJ.

Més informació: http://www.ivaj.gva.es/es/cos-europeu-de-la-solidaritat