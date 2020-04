El departament de Benestar Social d’Alcàsser es posa a disposició del veïnat

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alcàsser ha donat a conéixer les noves mesures que des de l’àrea de Benestar Social s’han posat en marxa per tal d’ajudar al veïnat a superar la crisi sanitària. Per una banda, s’ha disposat d’un servei d’ajuda a persones majors, dependents o vulnerables per a cobrir les seues necessitats bàsiques, i per altra banda, l’habilitació d’un telèfon d’atenció psicològica per a atendre a qualsevol que ho necessite.



Necessitats de persones vulnerables, majors o dependents



No tota la gent té a familiars a prop que puguen tindre cura d’ells en aquesta situació. Per això, per a tota aquella persona vulnerable, major, dependent o malalta que no disposa de familiars que en aquest context especial puguen tindre compte d’ells, el personal de l’Ajuntament d’Alcàsser ho farà.



Cobrir les necessitats més bàsiques, com fer la compra d’aliments, productes d’higiene o medicaments, és un servei que ja està en marxa i, que tant les persones que ho necessiten, com aquells que coneguen a algú que el pot necessitar, poder sol·licitar-lo a través dels tres telèfons que s’han habilitat: 96 122 29 95, 678 917 594 i 600 424 970.



Atenció psicològica



El confinament és una mesura difícil d’assimilar, més quan s’està afrontant ja la tercera setmana. Símptomes com el nerviosisme, ansietat, tristesa o negativitat són habituals en aquestes circumstàncies. Per a poder ajudar a portar millor la situació, el departament de Benestar Social ha disposat del Servei d’Assistència i Assessorament Psicològic mentre dure la crisi sanitària.



En horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores, telefonant al 600 424 741, o contactant per correu electrònic (eeiia@alcasser.es) s’oferirà tota l’ajuda necessària per a superar les dificultats de la situació. De la mateixa forma, també si es coneix d’algú de l’entorn que ho estiga patint (com un amic o familiar) i puga necessitar suport, es recomana fer-ho saber i es farà tot el possible per a ajudar-lo.



Eva Zamora, alcaldessa d’Alcàsser, ha destacat que “des de l’ajuntament estem treballant per a no deixar a ningú sense l’atenció o els mitjans que li siguen necessaris. Per aquest motiu, posem a l’abast de la població els recursos que facen falta perquè tots puguem seguir endavant”.