El Departament de Salut de la Ribera reprén via telemàtica les sessions informatives per a dones embarassades

Se’ls informa sobre l’anestèsia epidural, l’acompanyament, els senyals d’alarma, les sales de dilatació o les primeres cures del nounat

Les pròximes xarrades estan previstes per als dies 19 de gener, 16 de febrer, 23 de març, 20 d’abril, 18 de maig i 15 de juny.

Cal destacar que l’Hospital Universitari de la Ribera atén una mitjana de prop de 4 parts diaris

El Departament de Salut de la Ribera ha représ, via on line, les sessions informatives ‘Coneix el paritori’ per a dones embarassades. L’objectiu d’estes xarrades és que les futures mares disposen de tota la informació necessària per a quan arribe el moment de donar a llum en el centre alzireny.

En estes sessions telemàtiques, impartides per professionals de l’Àrea de Maternitat i del Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor de l’Hospital d’Alzira, s’ofereix a les embarassades tota la informació relativa a l’acompanyament durant el procés del part, què han de portar a l’hospital, els senyals d’alarma, les sales de dilatació, la donació de sang del cordó umbilical o les primeres cures del nounat.

En paraules del responsable de l’Àrea Integral de la Dona del Departament de Salut de la Ribera, Rafael Vila, “amb estes xarrades pretenem que les dones es familiaritzen amb l’entorn i resoldre els seus dubtes per a quan arribe el moment de donar a llum. Conéixer els professionals i les circumstàncies que envolten el part, els ajudarà a encarar-lo amb major tranquil·litat i confiança”.

Així mateix, en estes sessions es proporciona a les futures mares informació sobre la utilització de l’analgèsia epidural, els beneficis que produeix i els riscos que s’assumeixen amb el seu ús.

En est sentit, segons la facultativa del Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, Dra. Ramona Andrés, “l’analgèsia epidural permet alleujar el dolor de les contraccions del part i la seua utilització és segura tant per a la mare com per al bebé. És important que les dones embarassades coneguen com i quan s’aplica, així com els possibles riscos i contraindicacions”.

“L’anestèsia epidural -continua la Dra. Andrés-, és el mètode més eficaç i segur, i que ofereix més avantatges per a les pacients i els professionals, ja que millora la respiració i la funció del cor, i permet la col·laboració de la mare durant el part”.

Les xarrades tenen una periodicitat mensual i les pròximes sessions estan previstes per als dimecres 19 de gener, 16 de febrer, 23 de març, 20 d’abril, 18 de maig i 15 de juny. Totes comencen a les 11.00 hores.

Les dones interessades a assistir telemàticament, poden inscriure’s completant el formulari que trobaran en l’enllaç: https://cutt.ly/tywbkbg

Cal destacar que l’Hospital Universitari de la Ribera atén una mitjana de prop de 4 parts diaris.