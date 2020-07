El departament de Serveis Socials de la Pobla Llarga ha prestat ajuda a un total de 52 famílies, invertint un total de 27.363,11€

Connect on Linked in

Els Serveis Socials de la Pobla Llarga, clau per a la ciutadania

Des que es va decretar l’estat d’alarma fins el 21 de juny, data en què va finalitzar, l’Ajuntament de la Pobla Llarga ha invertit un total de 27.363,11€. Aquesta xifra representa un 85.5% de la quantia donada en ajudes al llarg de 2020, que en total arriba a 32.002,25€. Al mateix temps les xifres es tradueixen en ajudes a 52 famílies totals, de les quals 23 són noves usuàries del departament.

Aquestes inversions s’han destinat en ajudes a la població més vulnerable i en aquelles que al llarg de la COVID-19 s’han vist en una situació més complicada i s’han repartit com ajudes d’alimentació infantil, famílies en situació d’atur, ajudes en matèria d’habitatge, pobresa energètica o ajudes extraordinàries.

Per altra banda, des de la Pobla Llarga, també s’ha focalitzat l’atenció a les persones majors, les més vulnerables de la crisi i a banda de contactar amb totes elles per posar-se a la seua disposició telefònicament per a qualsevol necessitat, s’ha contractat una nova treballadora per al SAD amb l’objectiu de millorar l’atenció per a aquest col·lectiu de la població.

“Des de l’inici de la crisi, l’Ajuntament de la Pobla Llarga va tenir com a objectiu principal que cap veí o veïna que necessitara ajuda es quedara enrere i des del departament de Serveis Socials s’ha donat resposta a totes aquestes necessitats” comenta la Regidora de Serveis Socials Lorena Calatayud “no tinc cap dubte en afirmar que des de les administracions tenim l’obligació d’ajudar als ciutadans quan més ho necessiten, i la crisi sanitària ha portat al límit a moltes famílies que han perdut el seu lloc de treball, famílies sense recursos tecnològics i nosaltres com a administració més pròxima tenim l’obligació d’ajudar en tot allò que siga necessari” afirma Calatayud.