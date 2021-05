El deute viu de l’Ajuntament d’Almussafes es redueix en altres 380.244 euros des del començament de 2021

L’executiu municipal ha baixat el capital pendent d’amortització en 4.707.840 euros des de 2015, quan es va situar en 7.459.544 euros



El consistori municipal d’Almussafes ha amortitzat en el que portem de 2021 altres 380.244 euros del seu deute viu, quantitat que deixa la quantitat pendent d’amortització a data de 30 d’abril en 2.751.704 euros. Des de 2015 s’ha reduït en 4.707.840 euros, sent l’operació més destacada sobre aquest tema la desenvolupada en 2018, quan es van saldar de colp les obligacions monetàries contretes amb tres entitats bancàries a través de cinc préstecs i que ascendien en eixe moment a 1.920.495 euros. “Ho hem fet sense descurar cap aspecte fonamental per a la vida quotidiana de la ciutadania com el benestar social, la qualitat de les infraestructures i espais públics o l’oferta cultural i festiva”, assenyala l’alcalde, Toni González.



L’Ajuntament d’Almussafes continua reduint el seu deute viu a llarg termini. Des que va començar l’any 2021, el consistori ha amortitzat altres 380.244,77 euros, situant en aquests moments el capital pendent d’amortització en 2.751.704 euros. Són 4.707.840,22 euros menys que els registrats al final de l’exercici pressupostari de 2015, any en què va entrar a governar l’actual executiu municipal.



“La reducció del deute ha sigut una constant tot aquest temps perquè com més prompte el saldem abans aconseguirem la llibertat econòmica que ens permetrà continuar invertint en millores per a la localitat. A més, ho hem fet sense descurar cap aspecte fonamental per a la vida quotidiana de la ciutadania com el benestar social (amb el manteniment i augment de subvencions i ajudes), la inversió en plans d’ocupació, la qualitat i millora de les infraestructures i espais públics o l’oferta cultural i festiva”, ressalta l’alcalde, Toni González.



Des de 2019 l’Ajuntament d’Almussafes ve amortitzant al voltant de 300.000 euros per exercici pressupostari. Però fou en 2018 quan l’executiu municipal va executar la major amortització dels últims anys, any en què el deute viu va passar dels 6.161.144,86 euros als 3.802.447,65 euros, aconseguint reduir la xifra en 2.358.697,21 euros. De fet, de colp es van saldar les obligacions monetàries contretes amb tres entitats bancàries a través de cinc préstecs, xifra que va elevar el pagament a 1.920.495 euros. En l’actualitat, tot el deute pendent de liquidar es concentra en un sol crèdit.



“El ritme al qual estem reduint aquestes obligacions econòmiques és molt bo i cada vegada estem més lluny del límit de deute viu sobre els recursos ordinaris liquidats establit per l’Estat, que és del 75%, ja que ens trobem en una xifra inferior al 29%”, comenta el primer edil, qui remarca que “aquest sanejament de les arques públiques almussafenyes s’està duent a terme sense comprometre la liquiditat de la tresoreria municipal i, per tant, sense afectar les inversions que es realitzen en la població per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania”.