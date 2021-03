El ‘Dia de la Dona Festival’ de València es podrà seguir online

Connect on Linked in

El regidor de Turisme i Internalització, Emiliano García ha participat aquest matí en la presentació de la 4ª edició del Festival “Dia de la Dona Festival”, que a causa de la situació sanitària es realitzarà en un format únic i pioner, amb l’emissió d’actuacions d’artistes i dj’s, que ja han sigut gravades i es podrà seguir a través de la pàgina web de Visit València i les xarxes socials. “Hem decidit no parar i celebrar aquesta edició d’una manera responsable. Per a nosaltres és essencial que aquest projecte continue fent camí i història, però sense comprometre la salut dels nostres ciutadans”.

Aquest esdeveniment està organitzat per la Federació d’Oci, Turisme de la Comunitat Valenciana (FOTUR), juntament amb l’Associació de Productors i Dj’s, i amb la col·laboració, de l’Ajuntament de València, Turisme Comunitat Valenciana i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE).

Es tracta d’un festival pioner en tot el país, ja que és l’únic a aquesta escala (característiques i dimensions) que se celebra amb un cartell compost íntegrament per dones artistes de tot el país. Enguany, es realitzarà el 6 de març a les 17.00 hores, dos dies abans del Dia internacional de les dones, intentant visibilitzar a les dones artistes, cantants i dj’s.

García ha destacat que “amb aquest esdeveniment volem reivindicar el paper de les dones en l’esfera pública, representades per les dones artistes, cantants i DJs”. El regidor ha afirmat que des del consistori “treballem per a continuar sent una ciutat model quant a diversitat i paritat, una ciutat oberta, dinàmica i compromesa. Hem d’assegurar dia a dia la representació de les dones en tots els àmbits i per això reivindiquem hui ací el seu paper”.